こんな荒々しいENHYPENは初めてかも。最終章「Knife」で見せる破格の変身 | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENが、これまでに見せたことのない荒々しいビジュアルで、破格の変身を予告した。

ENHYPENは1月9日午後、所属事務所BELIEF LABの公式SNSを通じて、『THE SIN : VANISH』の最終チャプター「Knife」のスチールカットを公開した。

社会の禁忌を破ったヴァンパイアの恋人たちの逃避行は、「Knife」チャプターでクライマックスを迎える。

ENHYPENは危機から逃げるのではなく、正面から立ち向かう大胆な姿勢で強烈な印象を与える。今にも爆発しそうな躍動的な表情と、鋭い刃を用いた果敢なポーズが彼らならではの個性を鮮明に刻み込み、型にはまらないヴァンパイア像を完成させている。

ENHYPENはこれまで、計4本のチャプター映像シリーズを通じて、『THE SIN : VANISH』のアルバムストーリーに関するヒントを提示してきた。

最初の隠れ家である洞窟を舞台にミステリアスな雰囲気を描いた「No Way Back」から、逃避のロマンを表現した「Big Girls Don't Cry」、疾走の瞬間に高まるアドレナリンを描いた「Stealer」、そして追撃隊に立ち向かう「Knife」に至るまで、没入感の高い叙事を多彩に展開し、カムバックへの期待感を最高潮へと引き上げている。

ENHYPENの『THE SIN : VANISH』は、1月16日午後2時に発売される。人間とヴァンパイアが共存する社会の禁忌を破り、愛の逃避行を選んだ恋人たちの物語を描いたアルバムである。

タイトル曲『Knife』は、いかなる脅威にも屈せず立ち向かう恋人の自信を表現したヒップホップ曲で、打撃感のあるトラップビートと鋭いシンセサウンドが特徴となっている。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

