昨年結婚の貴島明日香、夫婦円満の秘訣は「我慢する」「期待しないほうがいい」 | RBB TODAY

26日までにフリーアナウンサーの貴島明日香が自身のYouTubeチャンネルを更新し、夫婦円満の秘訣を明かした。

昨年7月に映像ディレクターの男性との結婚を発表した貴島。動画で運転免許取得後の初ドライブを終え、スタッフとランチを取りながら結婚生活について語った。結婚生活で大事なことは「我慢すること」という話題になったとき、貴島は「それに尽きますよね。今も新婚ですけど、結婚した当初より悩むことが多くて。」と切り出した。続けて「言い方あっているかわかんないですけど、結局他人じゃないですか。他人同士で家族になるわけだから、諦める。“なんでこの人はこんなことするんだろう”と思うのも価値観の押し付けみたいな感じになっちゃうから。ある程度もう諦めたり我慢したりするのが一番いいのかなって最近思い始めた」と心境を吐露した。

女性スタッフが「違う生き物だなって思うのも大事ですね」とコメントすると、貴島は「期待とかもしないほうがいい」と笑って応じた。別の男性スタッフから「新婚さんとは思えない」と言われると、貴島は笑いながら「こういうとすごく殺伐とした結婚生活を送ってるみたいな感じですけど、そんなことはなく、ものすごく仲良しです」と強調。「どちらかというと私の方がヤバいんですけど。相手はそうやって今も諦めつつ（生活してる）」と語った。

さらに貴島は結婚当初を振り返り「最初から頑張らない方がいいんだなって思いました。自分も頑張ってたし、相手も頑張ってたから。（気遣った行動が）少なくなった時に悲しくなったりするから、無理してやるような最初から（しないほうがいい）。料理とか飲みに行くの我慢するとかも（やめたほうが楽）」と打ち明けた。

※貴島明日香公式YouTubeチャンネル『あすかさんち。』