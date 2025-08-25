資さんうどん、史上初の新味メニュー「酸辣湯うどん」が登場！27日より期間限定販売 | RBB TODAY

8月27日よりうどんチェーン資さんうどんが史上初となる新味メニュー「ねぎどっさり酸辣湯うどん」「ごまだれ野菜天ぶっかけうどん」を期間限定で販売する

「ねぎどっさり酸辣湯うどん」は、酢の酸味と唐辛子・胡椒の辛味、香味を利かせた酸味豊かな辛みのあるスープが特徴だ。資さんうどんを代表する具材である甘辛く煮た「かしわ」をのせ、香味豊かな「ねぎ」をどっさりかけた一品となっている。

ごまだれ野菜天ぶっかけ・ねぎどっさり酸辣湯うどん

同作は酢の程よい酸味が利いた玉子・椎茸等の具材入りの「あんかけ」にラー油の辛味を加えて「酸辣湯」に仕上げた。モチモチのうどんとの味わいが楽しめ、お召し上がりの際には別添の「ごま」をお好みでかけて、ごま香る風味とともに味わえる。価格は780円（税込）から。

同時に販売される「ごまだれ野菜天ぶっかけうどん」は、現在期間限定で提供中の「冷やし胡麻つけうどん」で好評を得ている「濃厚ごまだれ」をうどんにかけた「ぶっかけうどん」として用意された。資さん専用の天ぷら粉でサクサクに揚げた5種の野菜天（舞茸・なす・ピーマン・かぼちゃ・ごぼ天）を加え、ごまのコクのある味わいをうどんでも天ぷらでも味わえる自慢の逸品に仕上がった。価格は780円（税込）から。

ごまだれ野菜天ぶっかけうどん

両商品とも一部店舗を除く対象店舗にて2025年8月27日午前9時から期間限定での販売となり、終了日時は店舗により異なる場合がある。なお、両商品ともお持ち帰りはできず、うどんのみでの提供となる。