乃木坂46・池田瑛紗、“仮面ライダー電王”愛を語りすぎて突然息切れ | RBB TODAY

 乃木坂46・池田瑛紗、"仮面ライダー電王"愛を語りすぎて突然息切れ
乃木坂46・池田瑛紗、“仮面ライダー電王”愛を語りすぎて突然息切れ

池田瑛紗　乃木坂46・5期生【写真：竹内みちまろ】
  • 池田瑛紗　乃木坂46・5期生【写真：竹内みちまろ】

　


乃木坂46・小川彩、“美少女感”あるれる制服ショット！『B.L.T. SUMMER CANDY』表紙カット公開 | RBB TODAY
画像
乃木坂小川彩や櫻坂高井ら多グループの青春夏姿を紹介し、多彩なビジュアルと魅力を掲載した写真集。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/19/235184.html続きを読む »

乃木坂46・岡本姫奈、過酷なバレエ練習にスタジオ驚愕「100回回転するまで帰っちゃいけない」 | RBB TODAY
画像
岡本姫奈はバレエ時代の過酷な練習や浅田真央の影響を語り、100回回転練習の苦労と努力を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/18/235124.html続きを読む »

　8月24日深夜放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系）に5期生・池田瑛紗が出演。『仮面ライダー電王』への愛を熱く語り、突然息切れする一幕があった。

　この日の放送では、前回に続き「人生の円タメグラフ」と題して、メンバーが影響を受けたエンタメ作品を円グラフで紹介。池田の円グラフでは、1位にアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』、2位に漫画『進撃の巨人』、3位に『仮面ライダー電王』が並んだ。バナナマン・設楽から「仮面ライダーもハマってるんだね」と話を振られると、池田は「仮面ライダーの話をしたいんですけど」と言いながら、用意していたメモ帳とペンを素早く取り出して熱弁を始めた。

　池田は「私は仮面ライダーがすごく好きで。2000年に始まってから2020年までの20作を前半後半に分けて。結構特色がある中で『仮面ライダー電王』が群を抜いて目立つ作品だったんですよ」と説明。「最近の20周年のアニバーサリーで…すごい…」と説明するも、息切れしてしまい言葉が出てこない場面も。突然のハプニングに、メンバーの弓木奈於は「大丈夫！？どうしたの！」と驚きながらコメントし、スタジオは笑いに包まれた。

　設楽から「電王が好きなの？」と尋ねられた池田は、呼吸を整えたあと「電王が好きです。（仮面ライダーは）令和になっても続いているんですけど、電王はそれぐらい続くだけの礎を気づいた存在」と熱く語った。3位の『仮面ライダー電王』でさえ熱弁する池田の“仮面ライダー電王”愛の大きさに、日村勇紀が「（1位の）エヴァンゲリオン喋らせたらどうなっちゃうんだよ！」とツッコミを入れ、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。

※乃木坂工事中『人生の円タメグラフ 後編』


《平木昌宏》

