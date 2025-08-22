ローソン、今年もいよいよ中華まん発売！昨年好評だった“抹茶ショコラまん”も再登場 | RBB TODAY

ローソンは8月26日から全国の店舗で2025年度の中華まんの発売を開始する。今年は「食べ応えのあるジューシーな肉まんを食べたい」という顧客の声を受け、昨年対比で総重量を増やしたボリュームのある肉まんや、4種類のチーズを使用したピザまんなどの定番品に加え、カラフルな見た目を楽しめるスイーツ系中華まんなどを展開する。

定番の「肉まん」（税込180円）は、ごろっとした豚肉と食感をしっかり楽しめる大きさにカットした玉ねぎ、タケノコ、椎茸をふんわりとした生地で包んだジューシーな肉まんだ。具材や生地の量を増やし、昨年対比で総重量をアップした。

「ピザまん」（税込180円）は、4種のチーズを使用したとろりとのびるチーズに、ポルトガルとイタリア産の酸味と甘味のバランスの取れたトマトソースを合わせ、ふっくらとしたくちどけの良い生地で包んだ。

スイーツ系では、昨年も発売し好評だった「森半監修 抹茶ショコラまん」（税込195円）を皮切りに、カラフルな見た目が特長のスイーツ系中華まんを順次発売する。9月には第2弾として「大学いもまん」（税込198円）、2026年1月には第3弾を発売する予定だ。

また、ナチュラルローソンでは8月26日からココナッツミルクのまろやかなコクに青唐辛子の刺激的な辛みが特長のグリーンカレーを使用した「グリーンカレーまん」（税込289円）を発売する。