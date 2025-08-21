文春記事にネット「焼け焦げたラーメン」って何？の疑問あふれる | RBB TODAY

【一問一答】フジテレビ港社長、中居正広トラブルめぐり“怒り”「基本的に怒りは感じながらやってきました」 | RBB TODAY
フジテレビは中居正広氏のトラブルを受け、嘉納会長と港社長が辞任。新社長は清水賢治氏。会見で港氏は中居氏に対する「怒り」を表明し、企業風土の問題を反省した。
中居正広氏の女性トラブルをめぐる一連の問題で、フジテレビは27日午後、臨時の取締役会を開き、港浩一社長と嘉納修治会長が辞任することを発表した。
18日、『週刊文春』（文藝春秋）が公式Xにて中居正広と元フジテレビ女性アナウンサーをめぐるトラブルに関する記事を紹介した。その投稿の中で「焼け焦げたラーメン」という記述があり、話題になっている。
この日、同アカウントが紹介したのは6日に「週刊文春電子版」で公開された「【完全版】中居正広 “性暴力”の全貌が分かった！《通知書に「不同意性交等罪」の文字が》」という記事。投稿では「中居は直後から執拗に誘いを繰り返すようになる。〈もう、心配しました。大丈夫かな。楽しかったです。早いうちにふつうのやつね。早く会おうね！〉そして、立て続けに焼け焦げたラーメンのような画像を送ってくるのだった。」と、記事内容の一部を引用し、紹介していた。
投稿後、中居が送ったとされる「焼け焦げたラーメンのような画像」が一体何なのかと話題に。コメント欄では「焼け焦げたラーメンって何？」「焦げたラーメンのような画像てw」「焼け焦げたラーメンって、焼きそばと違うの？」「焼きそばとどう違うんだ？」など、“焼け焦げたラーメン”に関する疑問が相次いで寄せられた。
※週刊文春 中居正広に関する記事紹介（週刊文春公式Xのポスト）