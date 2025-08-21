昨年即完売した「トムとジェリーおせち」が今年も登場！25日から予約販売開始 | RBB TODAY

8月25日より、ワーナー ブラザーズ ジャパン合同会社と株式会社千趣会のコラボレーションは「おせち・二段重『トムとジェリー』」を発売する。

今年で4年目となる同商品は、主役のトムとジェリーに加え、食いしん坊ねずみのタフィーやあひるのクアッカー、美しい白い猫のトゥードルスなどの人気キャラクターが登場するポップで可愛い重箱に、お正月ならではの伝統食材とジェリーが大好きなチーズを使った食材を多く盛り込んだ。

トムの可愛らしい表情を表現したじょうよ饅頭や、ジェリーとタフィーのイラストがプリントされたチーズをのせたチーズ入り焼きかま、トムジェリのポップな入れ物がキュートないくら醤油漬け&いなか漬けなどバラエティに富んだラインナップとなっている。

さらになめらかな口溶けのチーズケーキも登場！加えて、昨年に即完売した「トムとジェリー」おせちに入っていたチーズディップが再登場する。

また、付属のオリジナルグッズとして祝い箸5膳、小皿2枚が含まれる。

販売価格は21900円（税込）で、9月30日まで期間限定で5%割引が適用される。8月25日正午よりベルメゾンネットで予約販売を開始する。賞味期限は冷凍で2026年1月31日、重箱サイズは約15×15×10（高さ）cmとなっている。

セット内容は冷凍おせち1セット（2人前）、冷凍ケーキ1個、小皿2枚、祝い箸5膳、あいさつ状1枚で、特定原材料は卵・乳成分・小麦・えび・かにとなっている。

【商品情報】

■商品名：おせち・二段重「トムとジェリー」

■販売価格：21,900 円(税込) ※9月30日(火)までの期間限定で、5％割引が適用される。

■ベルメゾンネット販売サイトURL：https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/prrr_1274140/

※2025年8月25日（月）正午よりURLの閲覧が可能になる。

※予約販売開始時間が遅れる可能性がある。