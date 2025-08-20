福岡みなみ、美容への投資金額は約1億円！自身の美容遍歴を書籍で初公開 | RBB TODAY

タレント・実業家の福岡みなみが、自身の美容体験を語った著書『あなたにかわってキレイの近道、全部ためしました。』（KADOKAWA）を9月2日発売する。

クリニックでの肌管理やエステでのボディケア、美容整形、サロンでのヘアケアなど、美容は投資としてお金のかかる分野だ。お金をかけてやったのに効果を感じなかったという事態は避けたいもの。学生時代に美容に目覚めたという福岡は、バイト代から社会人になってからのお給料、ライブ配信で稼いだ“約1億円”のお金もほぼ美容につぎ込んできたという。

同書では、福岡が実際に試したあらゆる美容法のなかから、本当に効果のあった施術からやらなくてよかったと思うケアまで、本音で語っている。また、愛用しているスキンケアやヘアケアグッズ、実際に施術したサロンやクリニックも惜しみなく紹介している。こだわりの健康志向のレシピや普段から気を付けているという家でできる運動も掲載。発売日には電子書籍も併せて配信される。