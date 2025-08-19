【7月の中古スマホランキング】Google Pixel 6aが初ランクイン！iPhoneは「13」「SE第3世代」が上位独占 | RBB TODAY

ゲオホールディングスは、全国のゲオモバイルおよびゲオショップなど約1400店舗で7月に取り扱った中古スマホの販売・買取台数データを集計した「7月ゲオ中古スマホランキング」を発表した。
販売ランキングでは、7月の中古スマホセールで目玉商品だった「iPhone13 128GB」と「iPhoneSE第3世代128GB」が上位を独占した。Android端末では『Google Pixel 6a』がランキング圏外から初めてランクインした。4月に発売された『Google Pixel 9a』への買い替えが進む中で、『Google Pixel 6a』が多く中古市場に出回り、安定した性能を求める人から高い人気を集めたことがうかがえる。
【中古スマホ 7月＜販売＞ランキング】
※順位：キャリア／商品名／販売価格 （良品）／販売価格 (傷あり) の順
1位：SoftBank Y!mobile／iPhoneSE 第3世代 128GB／39,800円／33,800円
2位：au UQ mobile／iPhone13 128GB／54,800円／46,800円
3位：SoftBank Y!mobile／iPhone13 128GB／54,800円／46,800円
4位：docomo／iPhone13 128GB／54,800円／46,800円
5位：SoftBank Y!mobile iPhoneSE 第3世代 64GB／32,800円／27,800円
6位：au UQ mobile／iPhoneSE 第3世代 128GB／39,800円／33,800円
7位：au／Redmi 12 5G XIG03／14,800円／12,800円
8位：SIMフリー／iPhone13 128GB／54,800円／46,800円
9位：SIMフリー／iPhoneSE 第2世代 128GB／19,800円／16,800円
10位：SIMフリー／iPhoneSE 第3世代 128GB／39,800円／33,800円
11位：SIMフリー／iPhone14 128GB／74,800円／63,800円
12位：docomo／iPhone8 RED Special Edition 64GB／11,800円／9,980円
13位：au／iPhoneSE 第2世代 64GB／15,800円／12,800円
14位：Y!mobile／nubia S 5G 128GB A403ZT／12,800円／9,980円
15位：docomo／AQUOS wish4 SH-52E／17,800円／14,800円
16位：SoftBank／Redmi 12 5G A401XM／17,800円／14,800円
17位：docomo／Galaxy A25 5G SC-53F／17,800円／14,800円
18位：au／Google Pixel 6a／19,800円／16,800円
19位：SoftBankY!mobile／iPhone14 128GB／74,800円／63,800円
20位：au UQ mobile／iPhoneSE 第3世代 64GB／32,800円／27,800円
買取ランキングでは、「Redmi 12 5G XIG03」をはじめ、一次市場のキャンペーンによって安く購入できるAndroid機種が引き続き上位にランクインした。iPhoneについては、新機種への買い替え需要に伴い、「iPhone13」と「iPhoneSE第3世代」が変わらずランキングの上位を維持している。
【中古スマホ7 月＜買取＞ランキング】
※順位：キャリア／商品名／買取価格 （良品）／買取価格 (傷あり) の順
1位：au／Redmi 12 5G XIG03／6,000円／4,800円
2位：Y!mobile／nubia S 5G 128GB A403ZT／5,000円／4,000円
3位：docomo／AQUOS wish4 SH-52E／7,000円／5,600円
4位：au／Galaxy A25 5G SCG33／7,000円／5,600円
5位：SoftBank Y!mobile／iPhoneSE第3世代64GB／17,000円／13,600円
6位：SoftBank Y!mobile／iPhone13 128GB／30,000円／24,000円
7位：au UQ mobile／iPhone13 128GB／30,000円／24,000円
8位：au UQ mobile／iPhoneSE第3世代64GB／17,000円／13,600円
9位：docomo／iPhone13 128GB／30,000円／24,000円
10位：SoftBank／Redmi 12 5G A401XM／7,500円／6,000円
11位：docomo／Galaxy A25 5G SC-53F／7,000円／5,600円
12位：au／iPhoneSE第2世代64GB／8,000円／6,400円
13位：Y!mobile／Libero 5G IV A302ZT／3,000円／2,400円
14位：au／arrows We2 FCG02／6,000円／4,800円
15位：docomo／iPhone8 RED Special Edition 64GB／3,000円／2,400円
16位：SIMフリー／iPhoneSE第2世代64GB／9,000円／7,200円
17位：SIMフリー／iPhoneSE第2世代128GB／10,000円／8,000円
18位：SIMフリー／iPhone14 128GB／47,000円／37,600円
19位：SIMフリー／iPhone13 128GB／30,000円／24,000円
20位：au UQ mobile／iPhone14 128GB／47,000円／37,600円