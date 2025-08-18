グラミー賞歌手・Laufey、PEANUTSカフェとコラボ！“スヌーピーの抹茶ラテ”など限定メニュー登場 | RBB TODAY

株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツは、PEANUTS Cafeの一部店舗にてグラミー受賞アーティスト・Laufey（レイヴェイ）とのコラボレーションを発表した。

PEANUTS Cafe(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

コラボレーションはLaufeyの最新アルバム「A Matter of Time（ア・マター・オブ・タイム）」の発売を記念し、8月24日（日）から世界各国で開催される「A Very Laufey Day（ア・ベリー・レイヴェイ・デイ）」の一環として、東京・原宿の「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」と大阪の「PEANUTS Cafe 大阪」にて開催される。

レイヴェイ_ア・マター・オブ・タイム_ジャケット写真

PEANUTS Cafeでのコラボレーションは幼い頃からPEANUTSが大好きだったというLaufeyの想いから実現した。アルバムのタイトルである「A Matter of Time」をもじった抹茶ラテ「A Matcha of Time（ア・マッチャ・オブ・タイム）」や、Laufeyの世界観をイメージしたスペシャルパフェがコラボレーションメニューとして登場する。

Laufey

また、コラボレーションメニューを注文した方にスペシャルコミックカードを数量限定で配布予定だ。コラボレーションメニューは「A Matcha of Time ～スヌーピーの抹茶ラテ～」（原宿店） 924円（税込）、「A Matcha of Time ～スヌーピーの抹茶ホイップラテ～」（大阪店） 1012円（税込）、「A Berry Laufey Day ～スヌーピーのベリーパフェ～」（原宿店・大阪店） 1320円（税込）など。