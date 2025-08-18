ポムポムプリンが“本物のプリン”になって再登場！サンリオコラボスイーツが9月1日より販売 | RBB TODAY

オールハーツ・カンパニーが運営するベーカリー「パステル」とサンリオの「ポムポムプリン」のコラボレーション第2弾が9月1日より開始する。今回のコラボでは、サンリオ人気キャラクター「ポムポムプリン」の顔を描いたスイーツ「もぐもぐプリン～ポムポムプリンのおかお～」などが登場する。

今回のコラボテーマは「WE HUG PURIN」。ポムポムプリンの友だちマフィンの9月16日の誕生日を、チームプリンの通称"ちむぷり"のみんながプリン ア・ラ・モードでお祝いする。注目商品は今年3月から4月末までの発売2か月で3万個の販売個数を突破した「もぐもぐプリン～ポムポムプリンのおかお～」だ。なめらかなプリンにふわふわのバニラムースを重ね、ポムポムプリンの顔を描いた人気商品が9月限定で再登場する。

もぐもぐプリン～ポムポムプリンのおかお～ 880円（税込）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

新商品では「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」が初お披露目となる。フロランタン風に香ばしく焼き上げた定番焼き菓子「キャラメルアーモンドラスク」4枚を、チームプリンの通称"ちむぷり"のえほん型BOXに詰め合わせた。BOXの内側は「パステル」とのコラボ限定の「チームプリン漫画」のデザインになっており、愛らしい"ちむぷり"たちのストーリーを楽しめる。

ポムポムプリンの焼き菓子えほん 800円（税込）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

さらに「ポムポムプリンのミニプリン」も9月限定のデザインで初登場する。なめらかなプリンにホイップクリームを重ねて、表面にココアパウダーでポムポムプリンのデザインを描いた商品で、「パステル」のスプーンを持ったポムポムプリンと9月が誕生月のマフィンとポムポムプリンが一緒にいる2種類のデザインで展開する。

ポムポムプリンのミニプリン 500円（税込）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

また、季節に合わせてトッピングのフルーツをリニューアルした「ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード」も登場。スポンジとホイップクリームの上に「なめらかプリン」とさくらんぼ、白桃、ブルーベリーをトッピングした9月限定のア・ラ・モードとなる。

ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード 880円（税込）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

コラボ商品をまるごと楽しめる「ポムポムプリンのまるごとプリンセット」も用意。「もぐもぐプリン～ポムポムプリンのおかお～」1個、「ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード」1個、「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」1箱にコラボオリジナルデザインのスプーンとエコバッグをセットにした。

ポムポムプリンのまるごとプリンセット 4,600円（税込）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

販売期間は2025年9月1日から9月30日まで。全国の「パステル」店舗で販売される。一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がある。なくなり次第終了となる。