 ポムポムプリンが“本物のプリン”になって再登場！サンリオコラボスイーツが9月1日より販売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

ポムポムプリンが“本物のプリン”になって再登場！サンリオコラボスイーツが9月1日より販売

ライフ グルメ
注目記事
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316
  • ©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316
  • ©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316
  • ©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316
  • ©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316
  • ©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316
  • ©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316
  • ©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316
  • ©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

　オールハーツ・カンパニーが運営するベーカリー「パステル」とサンリオの「ポムポムプリン」のコラボレーション第2弾が9月1日より開始する。今回のコラボでは、サンリオ人気キャラクター「ポムポムプリン」の顔を描いたスイーツ「もぐもぐプリン～ポムポムプリンのおかお～」などが登場する。

『WE HUG “PURIN”』©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

　今回のコラボテーマは「WE HUG PURIN」。ポムポムプリンの友だちマフィンの9月16日の誕生日を、チームプリンの通称"ちむぷり"のみんながプリン ア・ラ・モードでお祝いする。注目商品は今年3月から4月末までの発売2か月で3万個の販売個数を突破した「もぐもぐプリン～ポムポムプリンのおかお～」だ。なめらかなプリンにふわふわのバニラムースを重ね、ポムポムプリンの顔を描いた人気商品が9月限定で再登場する。

もぐもぐプリン～ポムポムプリンのおかお～　880円（税込）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

　新商品では「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」が初お披露目となる。フロランタン風に香ばしく焼き上げた定番焼き菓子「キャラメルアーモンドラスク」4枚を、チームプリンの通称"ちむぷり"のえほん型BOXに詰め合わせた。BOXの内側は「パステル」とのコラボ限定の「チームプリン漫画」のデザインになっており、愛らしい"ちむぷり"たちのストーリーを楽しめる。

ポムポムプリンの焼き菓子えほん　800円（税込）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316
ポムポムプリンの焼き菓子えほん　800円（税込）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

　さらに「ポムポムプリンのミニプリン」も9月限定のデザインで初登場する。なめらかなプリンにホイップクリームを重ねて、表面にココアパウダーでポムポムプリンのデザインを描いた商品で、「パステル」のスプーンを持ったポムポムプリンと9月が誕生月のマフィンとポムポムプリンが一緒にいる2種類のデザインで展開する。

ポムポムプリンのミニプリン　500円（税込）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

　また、季節に合わせてトッピングのフルーツをリニューアルした「ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード」も登場。スポンジとホイップクリームの上に「なめらかプリン」とさくらんぼ、白桃、ブルーベリーをトッピングした9月限定のア・ラ・モードとなる。

ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード　880円（税込）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

　コラボ商品をまるごと楽しめる「ポムポムプリンのまるごとプリンセット」も用意。「もぐもぐプリン～ポムポムプリンのおかお～」1個、「ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード」1個、「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」1箱にコラボオリジナルデザインのスプーンとエコバッグをセットにした。

ポムポムプリンのまるごとプリンセット　4,600円（税込）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

　販売期間は2025年9月1日から9月30日まで。全国の「パステル」店舗で販売される。一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がある。なくなり次第終了となる。


東京カレンダー 2025年 9月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
料理は知識が9割
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

サンリオ

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top