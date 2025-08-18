BTS・V、大谷翔平所属ロサンゼルス・ドジャースで始球式へ！「ARMY準備はいい？」 | RBB TODAY

BTSのVが、メジャーリーグベースボール（MLB）の大谷翔平も所属するロサンゼルス・ドジャースで始球式を務める。

ロサンゼルス・ドジャースは8月17日（現地時間）、公式SNSを通じて「ARMYの皆さん、準備はいいですか？ Vが8月25日、ドジャー・スタジアムで始球式を行います」と発表した。

このニュースが伝わるや否や、チケット販売サイトやMLB公式ウェブサイトがアクセス集中により一時的に接続できなくなるほどの反響を呼んだ。

ファンからは「ソン・フンミンに続いてVまで？すごすぎる」「LAFCでも始球式をしてほしい」といった声が相次いだ。

また、ロサンゼルス・ドジャースはこれに先立ち、ロサンゼルスFCに所属する韓国代表FWソン・フンミンが始球式に登場することも発表している。ソン・フンミンは8月27日、ドジャー・スタジアムのマウンドに立つ予定だ。

音楽とサッカーを通じて“ワールドクラス”となったVとソン・フンミンが相次いで球場に登場する知らせに、ロサンゼルスは大いに盛り上がりを見せている。

なお、BTSは来春の完全体カムバックを目標に、アメリカでアルバム準備を進めている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

