加藤シゲアキがパーソナリティーの特別番組、第二弾が放送決定 | RBB TODAY

「『ササイナサイワイ』第二弾が決定しました！！一年以上空いてしまったので、「もしかしたら前回が不評だったのか……？」と悩んでいたのですが、そうではなかったようで。ほっとすると同時に、とても喜ばしく思ってます。これもまた「ササイナサイワイ」。前回はゴールデンウィークでしたが、今回は夏の終わりに。というわけでこの夏に（この夏だけじゃなくてもいいですが！）起きたあなたの些細な幸いをどうか聞かせてください。そしてその温もりをラジオリスナーと共有させてください！今回も耳心地の良いラジオをお届けします！」

加藤シゲアキ（NEWS）がパーソナリティを務める特別番組『加藤シゲアキササイナサイワイ』が、8月30日（土）にニッポン放送で生放送されることが決定。加藤がこのようにコメントを寄せた。

同番組は昨年5月1日（水）に生放送されて話題となった特別番組で、約1年3ヵ月ぶりに帰ってくることとなった。

放送は8月30日（土）15時～16時。番組名の通り「あなたの些細な幸い」エピソードを募集するほか、今月6日に発売されたNEWS15枚目のアルバム『変身』にちなみ、今回のみのスペシャルなテーマとして「変身」エピソードについても募集する。