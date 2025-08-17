 加藤シゲアキがパーソナリティーの特別番組、第二弾が放送決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

加藤シゲアキがパーソナリティーの特別番組、第二弾が放送決定

エンタメ その他
注目記事
加藤シゲアキがパーソナリティーの特別番組、第二弾が放送決定
  • 加藤シゲアキがパーソナリティーの特別番組、第二弾が放送決定
  • 加藤シゲアキがパーソナリティーの特別番組、第二弾が放送決定

「『ササイナサイワイ』第二弾が決定しました！！一年以上空いてしまったので、「もしかしたら前回が不評だったのか……？」と悩んでいたのですが、そうではなかったようで。ほっとすると同時に、とても喜ばしく思ってます。これもまた「ササイナサイワイ」。前回はゴールデンウィークでしたが、今回は夏の終わりに。というわけでこの夏に（この夏だけじゃなくてもいいですが！）起きたあなたの些細な幸いをどうか聞かせてください。そしてその温もりをラジオリスナーと共有させてください！今回も耳心地の良いラジオをお届けします！」

　加藤シゲアキ（NEWS）がパーソナリティを務める特別番組『加藤シゲアキササイナサイワイ』が、8月30日（土）にニッポン放送で生放送されることが決定。加藤がこのようにコメントを寄せた。

　同番組は昨年5月1日（水）に生放送されて話題となった特別番組で、約1年3ヵ月ぶりに帰ってくることとなった。

　放送は8月30日（土）15時～16時。番組名の通り「あなたの些細な幸い」エピソードを募集するほか、今月6日に発売されたNEWS15枚目のアルバム『変身』にちなみ、今回のみのスペシャルなテーマとして「変身」エピソードについても募集する。


ミアキス・シンフォニー
￥1,782
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ミアキス・シンフォニー
￥1,782
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
ピンクとグレー (角川文庫)
￥554
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
《RBB TODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top