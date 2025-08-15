 萩本欽一、浜木綿子と44年ぶりの再会！お互いの“素顔”を語り合う | RBB TODAY
萩本欽一、浜木綿子と44年ぶりの再会！お互いの“素顔”を語り合う

『ボクらの時代』（C）フジテレビ
　8月17日あさ7時放送の『ボクらの時代』（フジテレビ）で、浜木綿子と萩本欽一が44年ぶりに再会を果たす。

『ボクらの時代』（C）フジテレビ

　同番組は毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会は介さずに多彩な話題や事象を取り上げるトーク番組だ。今回は浜木綿子、萩本欽一、柴田理恵の3人が仕事やプライベートについてなど、幅広いテーマで語り合う。

『ボクらの時代』（C）フジテレビ

　番組では「浜木綿子と萩本欽一が44年ぶり奇跡の再会！手紙で紡いできた2人の絆に迫ります」として、演劇界をけん引してきた女優と天才コメディアンが「芸」の世界と素顔を語り合う。また2人と共演歴がある柴田理恵は2人との知られざるエピソードを明かすという。

『ボクらの時代』（C）フジテレビ

　同番組は8月17日午前7時から7時30分まで、フジテレビ系列で放送される。ナレーションは小林聡美が担当する。


《アルファ村上》

