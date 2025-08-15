萩本欽一、浜木綿子と44年ぶりの再会！お互いの“素顔”を語り合う | RBB TODAY

東貴博、“師匠”萩本欽一との2ショット！ 「この関係普通の人にはわからないよね～」 | RBB TODAY
お笑い芸人の東貴博が、11月17日に自身の公式ブログを更新。イベント「欽ちゃんライブ～新番組が決まるか?!東貴博、試される舞台～」後に撮影した“欽ちゃん”こと萩本欽一さんとの2ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/19/224581.html続きを読む »
欽ちゃん、緊急搬送の詳細についてYouTubeで説明「あぁ、これヤバイな」 | RBB TODAY
“欽ちゃん”こと萩本欽一が、23日配信のYouTubeチャンネル『（萩本欽一）欽ちゃん80歳の挑戦！』で、先日の緊急搬送について語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/11/24/204060.html続きを読む »
8月17日あさ7時放送の『ボクらの時代』（フジテレビ）で、浜木綿子と萩本欽一が44年ぶりに再会を果たす。
同番組は毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会は介さずに多彩な話題や事象を取り上げるトーク番組だ。今回は浜木綿子、萩本欽一、柴田理恵の3人が仕事やプライベートについてなど、幅広いテーマで語り合う。
番組では「浜木綿子と萩本欽一が44年ぶり奇跡の再会！手紙で紡いできた2人の絆に迫ります」として、演劇界をけん引してきた女優と天才コメディアンが「芸」の世界と素顔を語り合う。また2人と共演歴がある柴田理恵は2人との知られざるエピソードを明かすという。
同番組は8月17日午前7時から7時30分まで、フジテレビ系列で放送される。ナレーションは小林聡美が担当する。