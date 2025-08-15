Snow Man、甲子園狙う不良生徒に！しかしドラマ台本はスカスカで...？ | RBB TODAY

Snow Man『THE BEST 2020 - 2025』をストリーミング配信！ 累計売上150万枚超えの初ベストアルバム | RBB TODAY
Snow Manの初ベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』が、4月7日0時よりストリーミング&ダウンロード配信される。
雑誌『WiNK UP』37年の歴史に幕…Snow Manが表紙を飾る最終号発売！
アイドル誌『WiNK UP』（ワニブックス）の休刊号となる2025年6月号が、本日7日に発売された。
15日よる7時から『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の2時間スペシャルが放送される。
同番組では、新企画「それアドリブでやらせて下さい」でSnow Man9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ『SOOKIES』に挑戦。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ空白でスカスカの状態となっている。
その部分はアドリブブロックとなっており、ストーリーに沿ったお題に合わせたアドリブトークで乗り切らなくてはならない。しかも、番組側が撮れ高OKの判断をするまでアドリブブロックは終わらない仕組みだ。
『SOOKIES』には豪華スペシャルゲストたちがサプライズ出演。朝ドラ出演俳優から、日本アカデミー賞受賞俳優、人気アーティストまで続々登場し、事前に何も知らされていなかったSnow Manも驚愕する。
メンバーと豪華俳優たちで力を合わせ、アドリブトークで撮れ高を作ることはできるのか。さらに、物語の衝撃のラストにも注目が集まる。