Snow Man、甲子園狙う不良生徒に！しかしドラマ台本はスカスカで...？ | RBB TODAY

15日よる7時から『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の2時間スペシャルが放送される。

『それSnow Manにやらせて下さいSP』（C）TBS

同番組では、新企画「それアドリブでやらせて下さい」でSnow Man9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ『SOOKIES』に挑戦。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ空白でスカスカの状態となっている。

その部分はアドリブブロックとなっており、ストーリーに沿ったお題に合わせたアドリブトークで乗り切らなくてはならない。しかも、番組側が撮れ高OKの判断をするまでアドリブブロックは終わらない仕組みだ。

『SOOKIES』には豪華スペシャルゲストたちがサプライズ出演。朝ドラ出演俳優から、日本アカデミー賞受賞俳優、人気アーティストまで続々登場し、事前に何も知らされていなかったSnow Manも驚愕する。

メンバーと豪華俳優たちで力を合わせ、アドリブトークで撮れ高を作ることはできるのか。さらに、物語の衝撃のラストにも注目が集まる。