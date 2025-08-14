ホラン千秋、「選挙でるんでしょ」にウンザリ | RBB TODAY

タレントのホラン千秋が13日放送のバラエティ番組『あちこちオードリー』（テレビ東京）に出演し、“出馬説”にうんざりしている胸中を明かした。

今年3月、8年間キャスターを務めた情報番組『Nスタ』（TBS系）を卒業したホラン。事前に自分で書いたアンケートを占い形式で発表する「自作自演占い」のコーナーでホランは、『Nスタ』卒業後に色々な人に「選挙に出るんでしょ？」と聞かれ、嫌気がさしていることを明かした。この発表に、オードリー若林も共感した様子で「確かに国民民主党から出そう」と言い、スタジオの笑いを誘った。

ホランは「帯番組を辞めることは一大事なので、みんな“何かなきゃ辞めないだろう”と思ってる。だから結婚か、妊娠か、女優か、はたまた選挙か言われたんですけど、別にどれでもない。本当に何もないんで」ときっぱり語った。卒業から数ヶ月経った今でも何も発表がないため、周囲からは「“こいつ、本当に何もなく辞めた”って空気が（漂っていた）。都議選も出なかったし、参議院選も出なかったし。選挙出るやつが金髪にしないから」と語った。

続けて平成ノブシコブシ吉村に会った際には「選挙に出る体格しているよね」と言われたというエピソードを明かしたホラン。オードリー春日が笑いながら「適当だな～」とコメントすると、ホランも「どういうこと？太ったってこと？何が言いたいの？」とツッコんだ。

