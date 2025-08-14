「機動警察パトレイバー」劇場版第1弾＆第2弾が連続リバイバル上映！ “劇場公開版”音声&4K版にて | RBB TODAY

『機動警察パトレイバー 劇場版』および『機動警察パトレイバー2 the Movie』が、「劇場公開版」音声の4K版で連続リバイバル上映されることが決定した。『機動警察パトレイバー 劇場版』は2025年10月3日、『機動警察パトレイバー2 the Movie』は10月17日より、それぞれ2週間限定で全国上映される。

『機動警察パトレイバー 劇場版』

『機動警察パトレイバー』は、ゆうきまさみ、出渕裕、伊藤和典、高田明美、押井守ら5人のクリエイターにより結成されたユニット「ヘッドギア（HEADGEAR）」から生み出されたメディアミックスプロジェクトだ。汎用人間型作業機械レイバーが普及した近未来の東京を舞台に、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威に立ち向かう“ロボットのお巡りさん”特車二課の日常と活躍を描く。

『機動警察パトレイバー2 the Movie』

のちに「アーリーデイズ」と呼ばれることになる6本のOVA（オリジナル・ビデオ・アニメーション）シリーズ、および時を同じくしてゆうきまさみにより連載されたマンガ版を皮切りに展開し、その後も劇場版やTVアニメシリーズなど次々と、そして矢継ぎ早に新たな展開を発表した。さらには小説やオーディオドラマ、ゲームと、メディアの枠組みを超えて多数の作品を生み出してきた。

2014年には、押井守総監督による実写ドラマ・映画シリーズである『THE NEXT GENERATION パトレイバー』が制作された。そして2018年にはシリーズ誕生30周年を迎えたことで、それを記念する展示会やイベントなどが多数開催され、大きな盛況を得た。2026年には新作アニメ『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』のプロジェクトが始動する。

このたびの連続リバイバル上映は、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトの一環として行われるもの。劇場版第1弾の『機動警察パトレイバー 劇場版』は昨年のリバイバル上映でも好評を博していた。昨年は音声リニューアル版での上映だったが、今年は「劇場公開版」音声の4K版で上映される。

『機動警察パトレイバー 劇場版』

さらに今年は、『劇パト1』と同じく押井守が監督、伊藤和典が脚本を務めた劇場版第2弾『機動警察パトレイバー2 the Movie』も4K版での上映が決定した。ともに4K版としてより高精細、鮮明にアップデートされた『劇パト』の世界を、ぜひ劇場にて体感してみたい。なお本企画では、入場者特典の配布や『劇パト』を盛り上げる企画も実施される予定だ。詳細は後日の発表を楽しみに待とう。

『機動警察パトレイバー2 the Movie』

このほか8月10日の“パトレイバーの日”にあわせ、4Kリマスター版『機動警察パトレイバー 劇場版』、『機動警察パトレイバー2 the Movie』の発売情報も届いた。「機動警察パトレイバー 劇場版 4Kリマスターコレクション（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】」は2026年1月28日、「機動警察パトレイバー2 the Movie 4Kリマスターコレクション（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】」は3月25日にリリースされる。詳細は購入サイトまで。