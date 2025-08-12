TWICE・チェヨン、幻想的なビジュアルで魅了！ソロAL『LIL FANTASY vol.1』オンラインカバー公開 | RBB TODAY

TWICEのチェヨンが9月12日にフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』をリリースし、ソロアーティストとしてデビューする。

JYPエンターテインメントは8月12日、TWICEの公式SNSを通じて、チェヨンのソロデビューアルバムのオンラインカバー画像とアルバム名『LIL FANTASY vol.1』を公開した。

公開されたカバー画像の中で、チェヨンは作品名の通り幻想的なビジュアルを披露。長く下ろしたヘアスタイルとユニークなデザインの衣装からは、彼女ならではの感性が際立っている。

（画像＝JYPエンターテインメント）チェヨン

アンティーク調の階段、手に持ったキャンドル、反射するフラッシュの光など、細部にまでこだわったディテールからも個性が光り、ソロアルバムへの期待感を一層高めた。特に、チェヨンがフルアルバムでソロデビューするという知らせに、世界中のファンから熱い関心が寄せられている。

TWICEの中でも魅力的な声とキッチュなスタイルを兼ね備え、熱い支持を受けてきたチェヨンは、ナヨン、ジヒョ、ツウィに続くグループ4人目のソロアーティストとなる。今回の1stフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』を通じて、唯一無二のキャラクターを改めて印象づけ、ソロアーティストとしての実力を存分に発揮する見込みだ。

なお、チェヨンの1stフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』は、9月12日13時にリリースされる。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名はちびラッパー。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

