ファミリーマート、定番商品「鶏つくね串」に“梅しそ味”が登場！12日より販売開始 | RBB TODAY

ファミリーマートが8月12日より人気ホットスナック「鶏つくね串」の新商品「鶏つくね串（梅しそ味）」（価格：172円）を発売する。

鶏つくね串（梅しそ味）（税込185円）

同商品では、梅の産地として有名な和歌山県産の梅肉を使用。従来の「鶏つくね串」の魅力である「ふんわりとした食感」と「鶏肉の深い旨み」はそのままに、爽やかな酸味に梅の香りを加えた。鶏肉の旨みたっぷりのふんわりとしたつくねに、さっぱりとした梅としそを練りこみ、爽やかな味わいに仕上げられている。