かっぱ寿司、“秋の彩り”が詰まったセットが登場！「大切りまぐろ」など12種類ラインナップ | RBB TODAY

かっぱ寿司、“秋の彩り”が詰まったセットが登場！「大切りまぐろ」など12種類ラインナップ

『秋の彩り12種セット』2人前（24貫）：2,800円（税込）～
  • 『秋の彩り12種セット』2人前（24貫）：2,800円（税込）～
  • 期間限定お持ち帰り商品『秋の彩り12種セット』
  • 『秋の彩り12種セット＆プレミアムプリン』2人前（24貫）：3,440円（税込）～
  • 『秋のごちそうオードブル』1セット：2,120円(税込)～
  • ふるふるポテト （のりしお）490円（税込）～
  • ふるふるポテト （コンソメ）490円（税込）～
  • 3種のおつまみ(だし巻き玉子・枝豆・小なす浅漬け)500円（税込）～
  • お持ち帰り用　プレミアムプリン420円（税込）～

　コロワイドグループのかっぱ寿司は、2025年8月21日から11月26日まで、期間限定テイクアウト商品「秋の彩り12種セット」をかっぱ寿司全店で販売する。

期間限定テイクアウト商品『秋の彩り12種セット』

　同商品はかっぱ寿司名物「大切りまぐろ」「大切りサーモン」など12種類のネタが詰まったセット商品だ。まぐろの繊細な味わいや、サーモンの食感と脂のノリを損なうことなく、満足感の高い大切りで提供される。また、とろける甘みの「ほたて」や濃厚な旨みの「赤えび」、子どもにも人気の「特盛ねぎとろ」などがラインナップされる。

『秋の彩り12種セット＆プレミアムプリン』2人前（24貫）：3,440円（税込）～

　また、家族や友人と囲む食事にぴったりの「秋の彩り12種セット&プレミアムプリン」も登場。なめらかな口どけが人気の「プレミアムプリン」付きで、1人前につき100円（税込）引きになるお得なセットや、枝豆や玉子焼きなどの定番から、みんな大好きな唐揚げ、ポテト、真さば竜田揚げまで、バラエティ豊かな7品を盛り合わせ、中央に添えた3種のディップソースで、味の変化も楽しめる「秋のご馳走オードブル」も販売される。

『秋のごちそうオードブル』1セット：2,120円(税込)～

　予約受付開始日は8月8日から。販売期間は8月21日から11月26日までを予定している。販売店舗はかっぱ寿司全店（※一部改装中店舗を除く）


《村上弥生》

