吉岡里帆、『ar』に登場！色っぽいデニムスタイルでデコルテちら見せ！ | RBB TODAY

俳優・吉岡里帆が、8月8日発売の女性ファッション誌『ar』9月号（主婦と生活社）の表紙に登場した。

表紙では、透明感あふれるショットを披露。今回の同誌は「ヘア特集号」となっており、吉岡はヘアケア、スキンケア、ボディケア、メイクの最新情報をたっぷり語っている。さらに、普段から愛用しているアイテムも紹介した。

誌面では、色っぽいデニムスタイルでデコルテをちら見せするショットや、チャイナドレスを『ar』らしくヘルシーに着こなした姿など、多彩なコーディネートを披露している。