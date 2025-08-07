吉岡里帆、『ar』に登場！色っぽいデニムスタイルでデコルテちら見せ！ | RBB TODAY

吉岡里帆、スリット入りの純白ドレスで登場！「ティファニー 銀座」に豪華セレブリティ36名集結 | RBB TODAY
7月11日ティファニー銀座店が開店し、豪華セレブ約36名が出席。山田涼介はジュエリーの輝きについて語った。
吉岡里帆、パン愛爆発！一番好きなのは…… | RBB TODAY
女優・吉岡里帆が、28日発行の『HOT PEPPER』（リクルート）表紙に登場している。
俳優・吉岡里帆が、8月8日発売の女性ファッション誌『ar』9月号（主婦と生活社）の表紙に登場した。
表紙では、透明感あふれるショットを披露。今回の同誌は「ヘア特集号」となっており、吉岡はヘアケア、スキンケア、ボディケア、メイクの最新情報をたっぷり語っている。さらに、普段から愛用しているアイテムも紹介した。
誌面では、色っぽいデニムスタイルでデコルテをちら見せするショットや、チャイナドレスを『ar』らしくヘルシーに着こなした姿など、多彩なコーディネートを披露している。