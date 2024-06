NEXZ、日本のTV音楽番組初登場！『THE MUSIC DAY 2024』でパフォーマンス決定 | RBB TODAY

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループ「NEXZ(ネクスジ)」が、7月6日に生放送される日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2024』に出演する。

今回の『THE MUSIC DAY 2024』でのパフォーマンスは、彼らにとって日本のTV音楽番組初出演となる。どの楽曲を披露するかはまだ発表されていないが、ファンの期待は高まっている。

さらに、NEXZのリーダーTOMOYAと「顔面国宝」と称されるYUの地元である福岡では、福岡PARCOと大丸福岡天神店との連動キャンペーンが実施される。7月1日から7月17日まで福岡PARCOで、7月18日から8月5日まで大丸福岡天神店で、キャンペーン期間中税込2,000円以上の購入者にはランダムステッカーがプレゼントされるほか、メンバーコメント入りの館内放送やミニパネル展などが予定されている。

NEXZは8月21日にJapan 1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』で日本デビューを果たす予定で、福岡でのSHOWCASEも控えている。