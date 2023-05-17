武藤十夢、AKB人生の集大成となる写真集が書泉ランキングで1位に！ | RBB TODAY

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武藤十夢、AKB人生の集大成となる写真集が書泉ランキングで1位に！

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武藤十夢 1st写真集『とむもよう』（出版社：小学館、撮影：三宮幹史）
  • 武藤十夢 1st写真集『とむもよう』（出版社：小学館、撮影：三宮幹史）
  • 佐野ひなこ 写真集『infinito』表紙（出版社：秋田書店、撮影：菊地泰久）
  • 『似鳥沙也加カレンダー2023.4-2024.3』
  • 戸田れいデジタル写真集 『Mellow』（出版社：ワニブックス、撮影：西條彰仁）
  • 『NMB48安部若菜ファースト写真集 愛される予感』（徳間書店）／撮影：岡本武志
　書泉の2023年4月の「女性タレント写真集売上ランキング」が明らかになった。

　1位に輝いたのは元AKB48・武藤十夢の1st写真集『とむもよう』。AKB48として12年活動してきた彼女が卒業直後に発売した1冊。撮影は沖縄で行われ、素の表情からエレガントな美しい姿までたっぷり掲載。さらに水着・下着にも挑戦した意欲作だ。

　ランキング1位獲得に武藤は次のようにコメントしている。「『とむもよう』ランキング1位！　本当にありがとうございます。私の12年のAKB人生の集大成とも言える写真集となっています。28歳の私が映っている写真集なので、アイドル時代からの成長も感じて頂きつつ、これからの武藤十夢も楽しみにして頂けたら嬉しいです」。


＜2023年4月 書泉・女性タレント写真集売上ランキング＞

【1位】武藤十夢 1st写真集『とむもよう』（出版社：小学館、発売日：2023年4月19日）
https://www.rbbtoday.com/article/2023/04/23/208381.html

武藤十夢１ｓｔ写真集　とむもよう
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【2位】OCHA NORMA・石栗奏美 写真集『sonare』（出版社：オデッセー出版、発売日：2023年4月20日）

【3位】佐野ひなこ 写真集『infinito』（出版社：秋田書店、発売日：2023年4月7日）
https://www.rbbtoday.com/article/2023/04/07/207946.html

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【4位】『似鳥沙也加 カレンダー2023.4-2024.3』（出版社：KADOKAWA、発売日：2023年3月31日）
https://www.rbbtoday.com/article/2023/04/15/208158.html

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【5位】手羽先センセーション・佐山すずか 写真集『すずかのす』（出版社：白夜書房、発売日：2023年4月28日）

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【6位】水崎綾女 写真集『sensually』（出版社：光文社、発売日：2023年4月24日）

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【7位】塩地美澄 写真集『Pearl』（出版社：講談社、発売日：2023年4月12日）
https://www.rbbtoday.com/article/2023/04/15/208163.html

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【8位】戸田れい 写真集『Mellow』（出版社：ワニブックス、発売日：2023年4月27日）
https://www.rbbtoday.com/article/2023/04/30/208582.html

戸田れい 写真集 『 Mellow 』
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【9位】櫻坂46・大園玲 1st写真集『半分光、半分影』（出版社：光文社、発売日：2023年4月18日）

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【10位】NMB48・安部若菜 1st写真集『愛される予感』（出版社：徳間書店、発売日：2023年3月27日）
https://www.rbbtoday.com/article/2023/03/10/207095.html

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※調査店舗：書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店（販売数合計）。
※店頭イベント販売数含む。
《松尾》
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