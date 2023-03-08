フェチ天使・くりえみ、大胆カット満載の3rd写真集が書泉売上1位に！ | RBB TODAY

【PICK UP】・田中みな実、藤田ニコル、熊切あさ美も……際どすぎる手ブラグラビアまとめ！・人気急上昇の白ギャル・ゆうちゃみの1st写真集が発売！色気すごすぎ水着姿を披露・あの注目アイドルがランジェリー姿に！話題のグラビアBEST20 書泉の2023年2月の「女性タレント写真集売上ランキング」が発表された。 1位は“フェチ天使”としてグラビア界で注目を集めるくりえみの3rd写真集『革命家』。キュートな魅力に加えて、大胆なセクシーカットや、鍛えあげた肉体美も披露しており、男性ファンはもちろん、女性ファンも必見な1冊となっている。 ランキング1位受賞にくりえみは「すごく拘って作った一冊なので沢山の方の手に届いてすごく嬉しいです。可愛さもありながらも、少し大人なくりえみを堪能してもらいたいです。これからもぜひくりえみをよろしくお願いします!!」とコメントしている。＜2023年2月 書泉・女性タレント写真集売上ランキング＞【1位】くりえみ 3rd写真集『革命家』（出版社：講談社、発売日：2023年2月14日）https://www.rbbtoday.com/article/2023/02/19/206576.html【電子版だけの特典カットつき】くりえみ写真集『革命家』￥3,410(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場【2位】長月翠 2nd写真集『翡翠-Hisui-』（出版社：講談社、発売日：2023年1月25日）https://www.rbbtoday.com/article/2022/12/15/204686.html長月翠 写真集 翡翠―Hisui―￥3,278(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場【3位】林田百加 2nd写真集『Fake』（出版社：ワニブックス、発売日：2023年1月27日）https://www.rbbtoday.com/article/2023/02/04/206149.html林田百加 写真集 『 Fake 』￥3,200(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場【4位】フミカ 2nd写真集『Fumika by HAJIME SAWATARI』（出版社：KADOKAWA、発売日：2023月2月10日）https://www.rbbtoday.com/article/2022/12/13/204640.html【Amazon.co.jp 限定】Fumika by HAJIME SAWATARI 限定絵柄生写真付￥3,300(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場【5位】日向葵衣 1st写真集『clear』（出版社：ワニブックス、発売日：2023年2月14日）https://www.rbbtoday.com/article/2023/02/02/206075.html日向葵衣 ファースト写真集 『 clear 』￥3,300(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場【6位】椿野ゆうこ 1st写真集『椿の色』（出版社：KADOKAWA、発売日：2023年2月14日）https://www.rbbtoday.com/article/2023/02/25/206738.html椿野ゆうこ 1st写真集 椿の色￥2,970(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場【7位】鎌田紘子 写真集『めくりぱんつの向こう側』（出版社：玄光社、発売日：2023年2月21日）鎌田紘子写真集 めくりぱんつの向こう側 【電子版特典付】￥2,600(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場【8位】最上もが 写真集『MOGA STYLE』（出版社：三栄書房、発売日：2023年2月15日）最上もが 写真集 《MOGA STYLE》 (サンエイムック)￥2,750(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場【9位】稲垣莉生 1st『STYLE BOOK 1998-0917 RIO』（出版社：宝島社、発売日：2023年1月27日）稲垣莉生1st STYLE BOOK 1998-0917 RIO￥2,090(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場【10位】岬愛奈 2nd写真集『Last Aina』（出版社：双葉社、発売日：2023年2月22日）