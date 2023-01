BTSの釜山コンサート「Yet To Come」の記録映画、2月1日より全世界公開 | RBB TODAY

2022年10月に開催され、全世界が熱狂したコンサート「BTS in BUSAN」を記録した映画『BTS:Yet To Come in Cinemas』の世界公開が決定。日本でも2D、ScreenX 、4DX、4DXScreenのフォーマットで劇場公開される。

本作は、世界229か国/地域の「ARMY」たちを熱狂させた「BTS in BUSAN」コンサートの圧倒的なパフォーマンスと熱狂的な歓声に包まれた現場のすべての瞬間を記録した映画。

「BTS」の歴史に残る偉大なセットリストと話題となった数々の代表曲が盛り込まれたコンサートが超大型スクリーンで堪能できる。コンサートの生中継では使用しなかった「シネマティック専用カメラ14台」を総動員、超近接ショット、フルショットをはじめとする多彩なアングルで撮影された「BTS」メンバーの姿を目撃できる。

2D版に加え、正面スクリーンと2つの側面スクリーンの計3面で構成され圧倒的な臨場感を提供するScreenX、スクリーンのパフォーマンスと音楽に合わせてシートが動きモーション効果に環境効果まで加わり、没入感を体験できる4DX、そしてScreenXと4DXの機能をすべて搭載した4DXScreenでの公開も決定。映画の始めから最後まで、終始コンサート会場にいるようなリアルな臨場感を味わえそうだ。

映画前売り券は2023年1月11日(水)より発売予定となっている。

『BTS:Yet To Come in Cinemas』は2023年2月1日(水)より全国にて公開。