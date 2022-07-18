北村一輝「サイコーです！」……ドラマ『テッパチ！』で共演中の白石麻衣からのサプライズ誕生日プレゼント | RBB TODAY

現在放送中のドラマ『テッパチ！』（フジテレビ）の公式Twitter（ツイッター）が17日に更新。同日、53歳の誕生日を迎えた北村一輝を現場でお祝いする様子を公開した。
同作は、陸上自衛隊を舞台に、未熟な若者たちが自衛官候補生となり成長していく姿を描く物語。北村は主人公・国生宙（町田啓太）ら自衛官候補生の教官・八女純一役を演じている。
動画には、自衛官候補生役を演じるキャストらがバースデーソングを大合唱する様子や、ドラマの中で紅一点の女性教官・桜間冬美を演じる白石麻衣からプレゼントをもらい「サイコーです！ ありがとうございます」と笑顔を見せる様子などが写し出されている。他にもサプライズ後に撮影された制服姿の集合カットなども公開された。
写真や動画を見たファンからは「テッパチ合唱団素敵です」「イイ空気感ですね」「制服カッコいいです」「おめでとうございます」などコメントが多数書き込まれている。
??本日お誕生日の #北村一輝 さん— テッパチ！【公式】第3話は7月20日(水)よる10時！フジテレビ系【水10】ドラマ (@teppachi_8) July 17, 2022
バースデーサプライズ????
白石さんがプレゼントを贈呈??
一班、二班が勢揃いで大合唱??
撮れたてホヤホヤ
笑顔溢れるお祝いの様子を
動画でどうぞ??#町田啓太 #佐野勇斗 #白石麻衣#佐藤寛太 #時任勇気 #一ノ瀬颯#坂口涼太郎 #池田永吉 #藤岡真威人#テッパチ！ pic.twitter.com/LKJIC0KiKh
??本日お誕生日の我らが八女教官#北村一輝 さんを撮影現場で— テッパチ！【公式】第3話は7月20日(水)よる10時！フジテレビ系【水10】ドラマ (@teppachi_8) July 17, 2022
みんなでお祝いしましたー??????#町田啓太 #佐野勇斗 #白石麻衣#佐藤寛太 #時任勇気 #一ノ瀬颯#坂口涼太郎 #池田永吉 #藤岡真威人#守谷勇人 #佐藤元揮 #藤田悠矢#村井崇記 #田中健太郎 #村越亮太#福井貴大 #清水貴紀 #テッパチ！ pic.twitter.com/tVuF3GPjl1