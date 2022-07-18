北村一輝「サイコーです！」……ドラマ『テッパチ！』で共演中の白石麻衣からのサプライズ誕生日プレゼント | RBB TODAY

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北村一輝「サイコーです！」……ドラマ『テッパチ！』で共演中の白石麻衣からのサプライズ誕生日プレゼント

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北村一輝【撮影：小宮山あきの】
  • 北村一輝【撮影：小宮山あきの】

　現在放送中のドラマ『テッパチ！』（フジテレビ）の公式Twitter（ツイッター）が17日に更新。同日、53歳の誕生日を迎えた北村一輝を現場でお祝いする様子を公開した。

　同作は、陸上自衛隊を舞台に、未熟な若者たちが自衛官候補生となり成長していく姿を描く物語。北村は主人公・国生宙（町田啓太）ら自衛官候補生の教官・八女純一役を演じている。

　動画には、自衛官候補生役を演じるキャストらがバースデーソングを大合唱する様子や、ドラマの中で紅一点の女性教官・桜間冬美を演じる白石麻衣からプレゼントをもらい「サイコーです！　ありがとうございます」と笑顔を見せる様子などが写し出されている。他にもサプライズ後に撮影された制服姿の集合カットなども公開された。

　写真や動画を見たファンからは「テッパチ合唱団素敵です」「イイ空気感ですね」「制服カッコいいです」「おめでとうございます」などコメントが多数書き込まれている。



《松尾》
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