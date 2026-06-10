King & Prince、LAトラベルバラエティがディズニープラスで世界同時独占配信 | RBB TODAY

King & Princeのトラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）が、6月17日（水）16:00よりディズニープラスにて世界同時独占配信（一部地域を除く）される。

配信開始に先駆け、永瀬廉と髙橋海人からのスペシャルメッセージ動画、オープニング映像、エピソード1の先行カット3枚が公開された。

同番組は、King ＆ Princeがアメリカ・ロサンゼルスを舞台に「まちあわせミッション」に挑戦するトラベルバラエティだ。台本なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、ふたりの飾らない素顔や互いへの想いが映し出される内容となっている。

公開されたスペシャルメッセージ動画では、夕陽に照らされたサンタモニカ・ピアをバックに、「（King ＆ Princeに）密着する旅番組なんですけど、時間制限があったりミッションがあったりしてふたりの絆が試される内容になっています！」とふたりが番組の見どころをアピール。「普段あまり見られない顔が見られるかも！」とのコメントも届いた。

LAでの思い出写真がコラージュ風にちりばめられたポップなオープニング映像では、さまざまなミッションの一部が明らかになり、同番組のオリジナルキャラクターも初披露された。

エピソード1「僕が君と見たかった景色」の先行カットでは、到着早々に離ればなれにされ名残惜しそうに手を振るふたりの姿や、魚と自撮りする髙橋、ショーケースを眺める永瀬の姿が収められている。

『King & Princeがまちあわせ in LA』（C）2026 UNIVERSAL MUSIC LLC

『King & Princeがまちあわせ in LA』（C）2026 UNIVERSAL MUSIC LLC

同番組を企画・制作したのは、約3年にわたりレギュラー番組を手掛けてきたスタッフ陣。番組制作スタッフは「カメラが回っていない時でもカッコ良さは変わらずに面白く、カメラが回っているときよりもさらにキュートで自然体の姿を見せてくれます。そんな姿を、ファンの方はもちろん、世界中の多くの視聴者にも知って欲しいと思っていました」と企画の原点を明かした。

さらに「せっかくなら決まった目的地を回るだけの旅ではなく、廉さんと海人さんの個々の魅力も届けたいし、それぞれの行きたいところも楽しんで欲しい。そして一緒にいるときの2人にしか出せない空気感や関係性を伝えられる旅が良いのではと考え、＜まちあわせミッション＞がピッタリではないかなと思い企画しました」と制作の裏話を語った。