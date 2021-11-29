Prime Videoの12月の豪華ラインナップ！『えんとつ町のプペル』『ドキュメンタル』シーズン10など | RBB TODAY

【PICK UP】
Prime VideoのSVODサービスのラインアップに、2021年12月は話題の映画や人気のTV番組が続々と加わる。この記事では新着コンテンツを一覧で紹介する。
【2021年12月新着予定コンテンツ一覧】
●邦画
・『仮面病棟』12月1日配信
・『ナラタージュ』12月10日配信
・『花より男子ファイナル』12月15日配信
映画『99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE』の公開を控える松本潤の出演する、日本中にブームを巻き起こした伝説的少女コミックの実写版「花より男子」シリーズのファイナルを飾った実写映画
・『青葉家のテーブル』12月20日配信
ECサイト『北欧、暮らしの道具店』で配信された短編ドラマ『青葉家のテーブル』の長編映画化。西田尚美と市川実和子出演で、今年6月に劇場公開。
・『いつのまにか、ここにいる Documentary of 乃木坂46』12月25日配信
・『映画 妖怪人間ベム』12月28日配信
・『ごくせん THE MOVIE』12月28日配信
●洋画
・『ランボー・ラスト・ブラッド』12月2日配信
・『蜘蛛の巣を払う女』12月5日配信
・『キャッシュ・トラック』12月8日配信
ジェイソン・ステイサムとガイ・リッチー監督が『リボルバー』以来16年ぶりにタッグを組んだクライムアクション。劇場公開からわずか2ヵ月で、見放題独占配信。
・『静かなる侵蝕』12月10日配信
・『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』12月18日配信
・Amazon Original『愛すべき夫妻の秘密』12月21日配信
ニコール・キッドマンとハビエル・バルデムが出演する『アイ・ラブ・ルーシー』のスター、ルシル・ボールとデシ・アーナズの関係を描いた伝記映画。
・『グランパ・ウォーズ おじいちゃんと僕の宣戦布告』12月31日配信
・『ザ・スイッチ』12月31日配信
●アニメ映画（日本）
・『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ～2人の英雄～』12月13日配信
・『劇場版 SHIROBAKO』12月23日配信
・『映画 えんとつ町のプペル』12月25日配信
西野亮廣氏（キングコング）原作、窪田正孝氏、芦田愛菜氏が声優を担当し、第44回日本アカデミー賞優秀アニメーション賞など数々の賞を受賞した話題作。
●ドラマ（日本）
・『シェフは名探偵』12月3日配信
・Amazon Original『No Activity/本日も異状なし』 12月17日配信
豊川悦司、中村倫也ら豪華な演技派俳優が終結した、型破りな刑事ドラマ。出世を諦めた万年ヒラ刑事の時田信吾と、人たらしな新米刑事・椎名遊のバディが、麻薬捜査の張り込み中に巻き起こす、ありえないような騒動を描く。
●ドラマ（海外）
・『ハーレム』シーズン1 12月3日配信
・『リゾーリ&アイルズ』シーズン1-7 12月3日配信
・Amazon Original『エクスパンス ～巨獣めざめる～』シーズン6 12月10日配信
・Amazon Original『オージーのおかしなワールド』シーズン1 12月10日配信
・Amazon Original『タンパ・ベイ ～私たちの最高な日々～』シーズン1 12月10日配信
・『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン7 12月14日配信
・Amazon Original『ナティ・ナターシャの素顔』シーズン1 12月23日配信
・Amazon Original『さよなら2021年』シーズン2 12月24日配信
●テレビ番組（アジア）
・『恋するイエカツ』12月10日配信
・『サイコメトリーあいつ（彼はサイコメトラー -He is Psychometric-）』12月23日配信
・『トラップ ～最も残酷な愛～』12月23日配信
●バラエティー（日本）
・Amazon Original『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン10 12月3日配信
松本人志氏によって選ばれたお笑い芸人たちによる、妥協なしの、究極に自由な“笑わせ合いバラエティー”。
●バラエティー（海外）
・Amazon Original『グランド・ツアー』シーズン4パート4 12月17日配信
●音楽
・『LIVE TOUR V6 groove at SAITAMA』12月10日配信
今年10月23日にさいたまスーパーアリーナで開催されたV6の集大成となるライブ。
・『Perfume LIVE 2021 [polygon wave]』12月24日配信
8月14日、15日にぴあアリーナMMにて開催され、会場のアリーナフロアーすべてをステージとして使用したPerfumeのプレミアム公演。
●テレビアニメ（日本）
・『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』12月6日配信
コミックスの累計発行部数が1億5000万部を突破し、TVアニメや劇場版も幅広い世代で人気を博した『鬼滅の刃』の次なる物語。
・『名探偵コナン』シーズン16 12月8日配信
●スポーツ
・『Prime Video Presents Live Boxing』12月29日配信
プレミアムボクシングマッチシリーズの第一弾。WBA世界ミドル級スーパー王者で2012年のロンドン五輪ミドル級金メダリストの村田諒太（帝拳）と、IBF世界ミドル級王者のゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）とのWBA・IBF世界ミドル級王座統一戦を独占ライブ配信。