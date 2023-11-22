【Amazon Black Friday】争奪戦となる注目商品はコレ！ | RBB TODAY

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【Amazon Black Friday】争奪戦となる注目商品はコレ！

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【Amazon Black Friday】争奪戦となる注目商品はコレ！
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今年もAmazonの年末大型セール「Black Friday」が開催されます！

11月24日～12月1日の8日間に加え、今年は11月22日・23日の先行セールが開催され、合計10日間のビッグイベントとなっています。

すでに目玉となるセール対象商品が発表され開始早々争奪戦になりそうな予感です…！
特に争奪戦になりそうな商品含め、おすすめのセール商品をまとめました。

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