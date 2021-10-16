『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』本日16日からNetflixやPrime Videoで配信スタート！ | RBB TODAY

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本日16日から映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』が、NetflixやPrime Videoなどで配信がスタートした。
原作は、アムロとシャアの最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の世界観を色濃く引き継ぐ、富野由悠季氏の同名小説。反地球連邦政府運動「マフティー」が挑む新たな戦いと、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命が描かれる。
【見放題配信】
・Netflix
・バンダイチャンネル
・Prime Video
・Hulu
・U-NEXT
【都度課金配信】
・Apple TV アプリ
・FOD
・GYAO!ストア
・Google Play
・J:COM オンデマンド
・TSUTAYA TV
・dアニメストア
・DMM.com
・dTV
・TELASA
・ニコニコチャンネル
・HAPPY!動画
・バンダイチャンネル
・ひかりTV
・ビデオマーケット
・Prime Video(レンタル・購入対象)
・music.jp
・milplus
・ムービーフル
・Rakuten TV
【デジタルセル配信】
・Prime Video(レンタル・購入対象)
・TSUTAYA TV
・DMM.com
・ひかりTV
・ビデオマーケット
・Rakuten TV
・Apple TV アプリ
・Google Play