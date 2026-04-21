中島健人が初出演のNHKドラマで‟キラキラカット”披露、朝ドラ・大河への「ステップを踏めた」！？ | RBB TODAY

ドラマ10「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（4月28日スタート／総合：毎週火曜 夜10:00～10:45）の試写会が21日、NHKにて開催され、出演の中島健人、田中麗奈、鈴木福が報道陣の取材に応じた。

鈴木福【写真：竹内みちまろ】

田中麗奈【写真：竹内みちまろ】

中島健人【写真：竹内みちまろ】

同作は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男がさまざまな無理難題を気分爽快に解決するハートフルでミステリアスなヒューマンコメディー。

田中麗奈【写真：竹内みちまろ】

鈴木福【写真：竹内みちまろ】

ドラマ10「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」試写会【写真：竹内みちまろ】

イケメン店長・志波三彦役の中島は、同作でNHKドラマ初出演を果たす。中島は劇中で流れる三彦の‟キラキラカット”に触れ、「大丈夫なんですか？ ああいうカットやると、『こいつちょっと朝ドラとか大河は無理かもな』と言われないですか？」と取材に同席した演出の木村隆文氏に質問。木村氏から、朝ドラや大河でも同じようなことをやっているので大丈夫との返事をもらうと、「やっているんですか！？ ということは、僕は（朝ドラ・大河への）ファーストステップを踏めたということですか？」とさらに質問を続け会場を沸かせた。

さらに、中島は「僕はセクシーという言葉を看板にしてきていた人生の長かったのですが」とSexy Zoneのメンバーとして活躍した期間に触れ、「セクシーの次はフェロモンかと。自分は‟言葉の定め”から逃れられないと改めて思っています」と軽快なトークを披露。フェロモンを発散するために撮影中に特に実践していることを尋ねられると、現場で自信を持って力強くいるために空き時間にトレーニングをしているといい、「自信からフェロモンは生まれると思うので」と目を輝かせた。

新人アルバイト店員・廣瀬太郎を演じる鈴木は、「健人くんの影響をビシバシ受けています。鈴木福本人として、日々、どれだけフェロモンを出せるかということを目指しながら毎日楽しく撮影させて頂いています」と現場の様子を振り返った。

4年目のパート店員・中尾光莉役の田中は、鈴木が演じる廣瀬が中島が演じるイケメン店長に説教をする場面が「大好き」といい、見どころを紹介した。