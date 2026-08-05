TXT・ヨンジュン、MLBのマウンドに！大谷翔平ら所属のLAドジャース戦で始球式を担当 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、米メジャーリーグ（MLB）のマウンドに立つ。

ヨンジュンは、8月13日（現地時間）に米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われるロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズ戦で、始球式を務める。

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これまでBTSのVやサッカー選手のソン・フンミンら世界的スターが立ったドジャー・スタジアムのマウンドにヨンジュンも立つことになり、米スポーツ界まで魅了する圧倒的な存在感を証明した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

ヨンジュンは始球式だけでなく、球場内外で開催される「Korean Heritage Night（韓国文化遺産の夜）」にも参加し、現地ファンと交流する。

「Korean Heritage Night」は、ドジャースが毎年、韓国コミュニティーとの交流や韓国文化の発信を目的に実施する代表的なイベントで、来場者に特別な時間を届ける予定だ。

現地で寄せられるラブコールは、ヨンジュンの高い人気を実感させる。2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』で世界のチャートを席巻した彼は、番組出演や音楽公演、スポーツイベントなど幅広い活動を展開している。

ヨンジュンは8月5日（以下、現地時間）、米ABCの朝の情報番組「Good Morning America」が主催する「Summer Concert Series」のステージに立つ予定だ。BTSのJUNG KOOKに続き、K-POPソロ歌手としては歴代2人目の出演となる点でも注目されている。

翌6日には、米ラジオ局Z100が主催する野外ライブ「Z100 Summer Bash Presented by Wells Fargo」に韓国歌手として初めて出演するほか、12日にはBillboardのスペシャルライブ「Billboard: One Night Only」で単独公演を行う。

さらに、14日から16日まで開催される「KCON LA 2026」では、TOMORROW X TOGETHERとして最終日のヘッドライナーを務める。15日にはソロパフォーマンスも予告されており、ファンから大きな期待が寄せられている。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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