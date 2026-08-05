ずり落ちそう…IVE・ユジン、“胸元すれすれ”トップスで街中に！ヘルシーショットに「キャー」「女神」の声 | RBB TODAY

IVEのユジンが、爽やかなサマールックで視線を奪った。

ユジンは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、鮮やかなグリーンのチューブトップを着こなすユジンの姿が収められている。肩やデコルテをすっきりとのぞかせた夏らしい装いが、ユジンならではの清涼感あふれる魅力を際立たせた。

投稿を見たファンからは、「本当にカワイイ」「透明感すごい」「キャー」「女神」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユジンInstagram）

なお、ユジンが所属するIVEは現在、ワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開催中。8月4日（現地時間）には、アメリカ・オークランドで公演を行う。

◇ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。

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