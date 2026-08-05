腰の下までざっくり…aespa・カリナ、“ヴィーナスライン”際立つ大胆ワンピ姿「わぁ！」「キワドイ」 | RBB TODAY

aespaのカリナが、大胆なスタイリングで視線を奪った。

8月3日、カリナは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、最近米シカゴで開催された音楽フェスティバル「ロラパルーザ・シカゴ」を楽しむカリナの姿が収められている。同フェスティバルにはaespaも出演し、ステージを披露した。

カリナはホワイトのロングワンピースを身にまとい、可憐な“フェスコーデ”を披露。腰のあたりまで大きく開いたデザインが、彼女の引き締まった背中やウエストを際立たせた。

投稿を見たファンからは、「後ろ姿まで美しい」「めっちゃ可愛い」「わぁ！」「スタイル良すぎる」「キワドい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは、8月7日・8日にソウル・高尺（コチョク）スカイドームで「2026-27 aespa LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY」韓国公演を開催し、ワールドツアーの幕を開ける。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

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