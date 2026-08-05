こんなに見せていいの？“胸元パックリ”衣装を上から…ウギの大胆ショットに視線釘付け「キャー！」 | RBB TODAY

i-dleのウギが、大胆な姿を披露した。

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ウギ、胸元パックリ衣装

公開された写真には、胸元にレースときらびやかな装飾をあしらった黒のホルターネック風トップスに、ショートパンツを合わせたウギの姿が収められている。肩やデコルテ、美ウエストが際立つ装いで、抜群のスタイルを誇った。

さらに、上から撮影した自撮りショットでは、カメラを見つめる表情でファンを虜にした。

投稿を見たファンからは、「キャー！」「耐えられない！」「美しい」「スタイルえぐい」「目のやり場に困る美貌」といった反応が寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは8月29日・30日、マカオのギャラクシー・アリーナで「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN MACAU」を開催し、ワールドツアーのフィナーレを飾る。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。

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