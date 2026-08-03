少女時代・ティファニー、結婚後初の夫婦ショット！俳優夫の“優しいエスコート”に注目 | RBB TODAY

少女時代のティファニーと俳優ピョン・ヨハンが、結婚後初めて夫婦そろって姿を見せた。

仲睦まじい様子に、ファンの視線が集まっている。

【画像】ティファニー、結婚後初の夫婦ショット

最近、韓国のSNSやオンラインコミュニティーに、ピョン・ヨハンとティファニーの姿を収めた映像が公開された。

映像には、国立劇場・ヘオルム劇場を訪れた2人が、花束やプレゼントを抱えて駐車場へ向かう様子が収められている。階段を下りるティファニーをピョン・ヨハンが優しくエスコートする姿からは、新婚らしい甘い雰囲気が漂っていた。

2人が国立劇場を訪れたのは、少女時代のメンバー、スヨンが出演する舞台『ヴェニスの商人』を応援するためだった。

（画像＝SNS）国立劇場を訪れたティファニーとピョン・ヨハン

これに先立ち、スヨンはティファニーが出演するミュージカル『ユミの細胞たち』の公演会場を訪れ、応援していた。今回はティファニーがスヨンの舞台を観劇するために駆けつけ、少女時代のユナも同行した。

先にユナが公開した写真にはピョン・ヨハンの姿は写っていなかったが、ファンが撮影した映像によって、ティファニーが夫とともにスヨンを応援するため国立劇場を訪れていたことが明らかになった。

全身を黒で統一したピョン・ヨハンとティファニーは、ファンの歓声に感謝を示すジェスチャーを見せたり、握手に応じたりするなど、温かいファンサービスを披露した。

ティファニーと結婚したピョン・ヨハンは現在、少女時代のメンバーにとって唯一の“義兄”だ。

（写真提供＝OSEN）左からティファニー、ピョン・ヨハン

最近、MBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』に出演したティファニーは、ピョン・ヨハンが少女時代のメンバーたちを「妻の妹たち」と呼んでいるとし、「メンバーたちは彼を義兄と呼んでいる」と明かしていた。

少女時代の“義兄”となったピョン・ヨハンは、スヨンの舞台を応援する妻ティファニーに同行し、義兄としての役目をしっかり果たした。

なお、ピョン・ヨハンは9月に韓国公開予定の映画『タチャ：ベルゼブブの歌』（原題）に出演する。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚。

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