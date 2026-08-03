1球も投げずに退場→10試合出場停止　大谷に“わざとぶつける”発言の韓国投手、8試合に軽減決定 | RBB TODAY

コ・ウソクの出場停止処分が軽減された。

10試合から8試合となった。

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コ・ウソク（ミネソタ・ツインズ）の代理人を務めるリコ・スポーツエージェンシーは8月3日、報道資料を通じて「コ・ウソクに科されていたグラブ異物疑惑による10試合の出場停止処分が、異議申し立ての手続きを経て8試合に軽減された」と発表した。

問題が起きたのは7月25日（日本時間）に行われた、3Aセントポール・セインツ対コロンバス・クリッパーズ（クリーブランド・ガーディアンズ傘下）戦。2-3と1点ビハインドの7回表、セインツのコ・ウソクは3番手としてマウンドに向かった。

しかし、審判団はマウンドへ向かうコ・ウソクの両手とグラブをチェック。その際、審判の1人がグラブの内側に異物があると指摘し、他の審判を呼び寄せた。審判団はしばらくグラブを調べた末、コ・ウソクに退場を命じ、グラブも没収された。

異物使用禁止規定に違反した場合、通常は10試合の出場停止処分が科される。そのため、コ・ウソクにも同様の処分が下された。

（写真提供＝OSEN）コ・ウソク

しかし、コ・ウソクは潔白を主張。SNSで「これまでの人生で一度も、不正な方法で競争しようと考えたことはない。スポーツで最も重要な価値はフェアプレーだと信じてきた。マイナーリーグで思うような成績を残せず苦しい時間を過ごし、ゼロからやり直した時も、その信念を守って野球に取り組んできた」と訴えた。

さらに「潔白を証明するため、選手会を通じて異議申し立てを行う予定だ」と明かし、その後すぐに手続きを開始。グラブに付着していた物質については、汗とロージンが混ざったものだと説明していた。そして今回、審査の結果、出場停止は2試合短縮され、最終的に8試合となった。

出場停止処分そのものが取り消されたわけではないが、処分が軽減されたことで、コ・ウソクの主張が一定程度認められた形となった。さらに、MLBが異物使用に対する取り締まりを強化して以降、グラブへの異物付着疑惑で退場・出場停止処分を受けた投手が、異議申し立てによって処分を軽減された前例はなかった。

一連のグラブ異物疑惑は、ひとまず決着したとみられる。コ・ウソクは出場停止処分を終えた後、現地時間8月4日から試合に出場できる予定だ。

◇コ・ウソク プロフィール

1998年8月6日生。仁川出身。高校卒業後、2017年にLGツインズでプロデビュー。2019年に韓国プロ野球史上最年少30セーブ（21歳1カ月7日）達成、2022年に42セーブでセーブ王に輝き、韓国プロ野球史上19人目の通算100セーブ到達。2024年1月にサンディエゴ・パドレスと契約したが、開幕前の40人ロースター入りはならず。同年5月にトレードでマイアミ・マーリンズに移籍したものの、同月31日にDFAとなった。2025年6月、デトロイト・タイガースとマイナー契約。代表では2019年プレミア12、2021年東京五輪、2023年WBC、杭州アジア大会に出場。2023年WBC開幕前には、大谷翔平への“死球発言”が物議を醸したこともある。2023年1月、元中日ドラゴンズのイ・ジョンボムの娘で、イ・ジョンフの妹イ・ガヒョンと結婚した。

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