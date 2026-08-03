LE SSERAFIM、日本ツアー横浜3days公演が盛況裏に終了！進化したステージにファン熱狂「とても幸せ」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、Kアリーナ横浜を熱狂で染め上げた。

3日間にわたる神奈川公演で、進化したステージと圧巻のパフォーマンスを見せつけた。

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LE SSERAFIMが、先月7月25日～7月26日に大阪公演（大阪城ホール）でスタートした2度目のワールドツアー日本公演「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN JAPAN」の神奈川公演を7月30日・8月1日～8月2日の3日間にわたって開催し、会場はFEARNOT（ファンダム名）で埋め尽くされ、熱い歓声に包まれながら大盛況となった。

神奈川公演では、今年5月にリリースした2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1に込められた「連帯で完成したお祭り」というメッセージを表現しながら、昨年の初のワールドツアーよりもさらにスケールアップした華やかなステージで観客を魅了した。

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2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリードシングル『CELEBRATION』のミュージックビデオに登場する「クリーチャー（Creature）」たちが、公演の始まりを知らせるかのように現れると、観客は5人のメンバーと会える瞬間を期待しながら胸を高鳴らせた。

会場が熱く盛り上がる中、ついにLE SSERAFIMが登場し『CELEBRATION』のパフォーマンスで幕を開けた。続けて、『Creatures』や『Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife』など、ダイナミックなパフォーマンスが立て続けに繰り広げられ、観客からは大歓声が巻き起こった。

また、レッドとブラックをポイントにしたSwarovski（スワロフスキー）のクリスタル衣装を纏った5人のメンバーは、ステージ上でパフォーマンスをするたびに輝きを放ち、圧倒的な存在感を感じさせた。

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LE SSERAFIMは、完璧な構成と巧みな演出で、最新アルバム 2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1に収録された楽曲を次々と披露した。『Need Your Company』や『Sonder』『Trust Exercise』では、温かな雰囲気で会場全体を包み込みながら、観客をアルバムのストーリーの中へ没入させていき、ユーモアあふれる演出とミュージカルのようなパフォーマンスが印象的な『Saki（feat. Aliyah's Interlude）』では、5人のメンバーそれぞれの個性と多彩な表現力を際立たせた。

また、今回のツアーで日本初披露となったパフォーマンスでは、観客の声援がより一層大きくなり、会場は熱狂の渦に包まれた。特に、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』のステージで、会場のボルテージは一気に最高潮に達した。

『ANTIFRAGILE』や『CRAZY』、『SPAGHETTI（Member ver.）』など、グローバルヒット曲の迫力溢れるパフォーマンスが続き、強烈な印象を残した。

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LE SSERAFIMは、2時間超にわたる公演を通して、ステージ全体を使いながらファンの近くで交流した。アンコールステージで5人のメンバーは、「今日この時間が皆さんにとってずっと心に残る温かい思い出になったら嬉しいです」（KIM CHAEWON）、「わたしたちと一緒に素敵な公演を作ってくださってありがとうございました」（KAZUHA）とファンと最高の公演を作り上げたことへの喜びを伝えた。

また、「公演では、とにかく皆さんと一緒に素敵な時間を過ごしたいという想いでステージに立っています」（HUH YUNJIN）とステージに込めた強い想いを語り、「わたしがいつも願っていることは、FEARNOTの皆さんに元気や感動をお届けすることです」（HONG EUNCHAE）、「離れていてもたくさんの愛をくださるFEARNOTの皆さんと、こうして公演で直接会えることで、いつも勇気をもらっています」「今日もとても幸せでした、ありがとうございました」（SAKURA）と会場を埋め尽くしたFEARNOTに向けた深い愛情と感謝を伝えた。

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Kアリーナ横浜での3日間にわたる公演を盛況裏に終えたLE SSERAFIMは、来週8月8～9日に静岡（エコパアリーナ）、8月18～19日に宮城（セキスイハイムスーパーアリーナ）、9月2～3日に福岡（マリンメッセ福岡A館）で「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN JAPAN」の公演を続ける。

日本公演の合間には、日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」への初出演も決まっており、大阪（8月14日）と東京（8月16日）の2都市いずれもメインステージでパフォーマンスを披露する。

「パフォーマンス最強ガールグループ」と呼ばれるLE SSERAFIMの今後の活動に期待が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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