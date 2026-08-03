TWICE・ジヒョの実妹が所属するTUIDE、8月24日にデビューへ！全メンバーの写真公開 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSなどを擁するHYBEミュージックグループの新レーベルABDのガールズグループTUIDEが、来る8月24日にデビューする。
8月3日、TUIDEが8月24日18時に1stミニアルバム『TUNE＆PLAY』をリリースし、正式にデビューすることが公式発表された。
ABDによると、アルバム名『TUNE＆PLAY』は、互いに異なる音楽的言語を1つのリズムへと調律（TUNE）し、楽しさ（PLAY）を作り出すという意味だ。
ABDは、「世代と文化、言語の境界を超越するサウンドで、グローバルな市場に新たな流れを提示するというTUIDEの抱負だ」と説明した。
デビューの発表に合わせて、メンバーのソヒ、ソヨン、エレナ、ジア、サキ、セア、イ・ハニのビジュアルも公開された。
メンバーのうち、ソヨンは、ガールズグループTWICEのジヒョの実の妹であることが判明した。
去る8月2日、TUIDEは公式SNSに紹介フォトと動画「Introductions：WE TUIDE」を投稿した。
公開された動画は、ミニマルなビートに韓国語、英語、日本語、フランス語が混ざり合う構成で、グループのアイデンティティを示した。
2006～2011年生まれまで、全員10代のTUIDEは、韓国、アメリカ、イギリス、日本と、さまざまな文化的背景を持つ7人のメンバーで構成されている。
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