25万円の“レンタル彼氏”だった…刑務所で服役したハン・ソヒ、広告で稼ぐため熱愛をでっち上げ？ | RBB TODAY

元アイドル練習生のハン・ソヒが、偽の熱愛で批判を浴びているなか、彼女が偽の恋人に支払ったと推測される金額が目を引いている。

8月3日、ハン・ソヒは自身のSNSを通じて「私に恋人なんていない。皆さんが私の恋人です」と、最近浮上した自身の熱愛説を否定した。

【写真】ハン・ソヒ、レンタル彼氏と2SHOT

さらに、彼女は「熱愛説について、あなたの未来が気になるのであれば、このサイトを使ってください」と四柱推命サイトのリンクを共有し、人々の眉をひそめさせた。広告のために熱愛説をでっち上げたわけだ。

これに先立ち、8月1日、ハン・ソヒは外国人モデルのアーサー・モレノと仲睦まじく撮影した写真や動画をSNSに公開し、熱愛説が浮上した。

これに対し、ハン・ソヒは2日、「私の男に対し、多くの関心を持っていただき感謝する。でも変な噂は作らないで。正常な男性だ」と事実上、熱愛を認めた。

（写真＝ハン・ソヒInstagram）左からアーサー・モレノ、ハン・ソヒ

ただ、モレノは、彼氏ではなく雇われたモデルであり、2人はデートではなく広告撮影のためにパリで会ったことが判明した。

さらにハン・ソヒは一晩の嘘のために約200万ウォン（約20万円）を超える大金を注ぎ込んだと推測される。

実際、ブランドとインフルエンサーをつなぐサイト「Collabstr」には、アーサー・モレノのプロフィールとコラボレーションの価格が公開されている。

プロフィール上、彼はアメリカ・ニューヨークで暮らす24歳のフランス出身のモデルであり、韓国では生牡蠣を食べる姿の動画でSNS上で話題になった。

（写真＝左からアーサー・モレノSNS、Collabstrサイト）

そんな彼がインスタグラムの写真投稿1件に写る費用は335ドル。ストーリーを3件上げると450ドル、リールは675ドルまで価格が跳ね上がる。

ハン・ソヒは、モレノの姿が収められた写真と動画の投稿2件、ストーリー2件、リール1件上げた。すべて足すと1645ドル（約25万円）だ。

もちろん、実際の価格は異なる可能性がある。同サイトは、業者とモデル間の交渉が可能であり、実際に撮影した内容と投稿した数が異なる可能性があるためだ。契約のときの為替レートも考慮しなければならない。

なお、ハン・ソヒは2012年にMBC『スターオーディション：偉大な誕生』（原題）シーズン3に出演し、名を馳せた。

その後、2016年にボーイズグループBIGBANG出身のT.O.Pと大麻を吸引した疑いで懲役3年、執行猶予4年を言い渡されたが、執行猶予期間中に薬物を使用した疑いで実刑が決まり、服役した後、2023年に出所した。

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