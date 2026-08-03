キケンなデカさ…大胆な衣装で“びしょ濡れ”フェスを再現、クォン・ウンビの始球式&スペシャルライブ | RBB TODAY

クォン・ウンビがスタジアムを盛り上げた。

クォン・ウンビは8月2日、斗山ベアーズ対LGツインズ戦に登場した。

【写真】クォン・ウンビの始球式&びしょ濡れライブ

セレモニアルピッチを務めたほか、5回終了後のクリーニングタイムには、「WATERBOMB」を彷彿とさせるスペシャルパフォーマンスを披露。本家さながらにびしょ濡れになりながら、熱気に包まれた球場をクールダウンさせた。

元IZ*ONEのクォン・ウンビは2023年、アーティストと観客がともに“びしょ濡れ”になって楽しむ夏フェス「WATERBOMB」に大胆な衣装で出演。圧巻のパフォーマンスが話題となり、ソロアーティストとしてブレイクを果たした。その模様はSNSを通じて世界中に拡散され、今では彼女の代名詞とも言える存在となっている。

なお、試合は斗山ベアーズが8-3で勝利した。

（写真提供＝OSEN）クォン・ウンビのセレモニアルピッチ

（写真提供＝OSEN）クォン・ウンビのスペシャルライブ

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

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