元BIGBANGメンバーと大麻吸引のハン・ソヒ、外国人男性モデルとの交際認める…過去に同性と恋愛も | RBB TODAY

元アイドル練習生のハン・ソヒが、フランスを拠点に活動中のイケメンモデルとの熱愛を自ら認めた。

8月2日、ハン・ソヒは自身のSNSを通じて、「私の男に対して、多くの関心を持っていただき感謝する。でも変な噂は作らないでほしい。正常な男性だ」という文章を投稿し、熱愛を知らせた。

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続けて、恋人の写真や動画を追加で共有し、「私にとっては赤ちゃんのようだ。この子が傷つくのは、本当に胸が引き裂かれるのでやめてほしい」「可愛く見守ってほしい」と推測や悪質な噂を自制するよう訴えた。

これに先立ち、8月1日にハン・ソヒは外国人の男性とスキンシップをしながら街を歩き、カップル写真を撮影した姿を公開し、ファンの好奇心を刺激した。

（写真＝ハン・ソヒInstagram）

写真のなかの男性は、彫刻のような外見とすらっとした高い身長を誇る人物で、高級ブランド「DOLCE＆GABBANA（ドルチェ＆ガッバーナ）」のランウェイなどに立ったフランスで活動するモデルと判明した。

（写真＝ハン・ソヒInstagram）

なお、ハン・ソヒは2012年にMBC『スターオーディション：偉大な誕生』（原題）シーズン3に出演し、名を馳せた。

その後、2016年にボーイズグループBIGBANG出身のT.O.Pと大麻を吸引した疑いで懲役3年、執行猶予4年を言い渡されたが、執行猶予期間中に薬物を使用した疑いで実刑判決を言い渡され、服役した後、2023年に出所した。

過去には、同性のタレントと交際していることを告白したことがある。

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