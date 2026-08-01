「今度こそ痩せる」マンジャロ増量を宣言した韓国ラッパー　「失敗したら胃を切除」の背水の陣 | RBB TODAY

何が何でも痩せたいようだ。

ラッパーのSwingsがマンジャロの投与状況を明かした。

【注目】ハゲても吐いても止められないマンジャロ

Swingsは7月30日にSNSを更新し、マンジャロを手にした動画を投稿した。現在の投与量について説明している。

Swingsは「これが何か分かるか？ マンジャロだ」と切り出すと、「容量を見て。10mgだ。一番少ないのが2.5mg、その次が5mg、さらに7.5mg」と紹介した。

続けて、「7.5mgを打っても全く効果がなかった。だから今日は10mgを処方してもらった」と明かし、「今度こそ痩せる」と減量への意気込みを語った。

（写真提供＝OSEN）Swings

Swingsがマンジャロの使用について言及したのは今回が初めてではない。24日に公開された、あるYouTube動画で、マンジャロを使用していることを明かしていた。

当時、一緒に食事をしていたラッパーのMad Clownから「食欲が完全になくなるって聞くけど」と尋ねられると、Swingsは「でも食べられる。それほどじゃない。マンジャロを打っても、そこまで食欲が落ちるわけではない」と語っていた。

さらに、「これでも失敗したら胃の切除手術を受ける」と、強い意志も示している。

（画像＝Swings Instagram）マンジャロ

マンジャロは、肥満症に対する体重管理の補助として使用されるGLP-1／GIP受容体作動薬。昨今は女性を中心に、ダイエット目的で使用する人も増えているとされる。ただし、使用の可否や投与量については、医師の診断・指導のもとで判断する必要がある。

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