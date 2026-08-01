ほぼ見えてる…BLACKPINK・ジェニー、大胆すぎる“スケスケ”衣装で視線強奪「うわあああ」「すごい」 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、大胆な姿を披露した。

ジェニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ジェニー、“スケスケ”衣装

公開されたのは、7月30日（現地時間）に開催されたバンド・Tame Impalaの公演にサプライズ登場した際のオフショットだ。

写真のジェニーは、赤い花柄と地面まで伸びる黒のレースがあしらわれたトップスに、シースルーパンツを重ねた大胆な衣装を着用。透け感のある装いから抜群のスタイルをのぞかせ、妖艶でミステリアスな雰囲気を漂わせた。

この投稿を見たファンからは、「うわあああ」「息できない」「すごい衣装」「完璧」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジェニーInstagram）

なお、ジェニーは8月14日に東京、16日に大阪で開催される「SUMMER SONIC 2026」に出演する。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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