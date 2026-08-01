IVE・ウォニョン、ワイングラス片手に大人のムード…飲食店で見せた艶やかな表情にドキッ | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、しっとりとした大人の魅力をのぞかせた。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「Romanticizing everything（すべてをロマンチックに）」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、レストランで食事を楽しむウォニョンの姿が収められている。ウォニョンは、花柄のキャミソールワンピースにチェック柄のシャツを羽織ったシックな装いを披露し、成熟したオーラを放った。

投稿を見たファンからは「いつもより大人っぽい」「美しすぎる」「雰囲気が素敵」「ドキドキする」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）

なお、ウォニョンが所属するIVEは現在、ワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開催中。8月4日（現地時間）には、アメリカ・オークランドで公演を行う。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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