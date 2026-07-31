松下洸平が4年半ぶりに『オールナイトニッポン』に登場！8月6日深夜に生放送 | RBB TODAY

俳優・アーティストの松下洸平が、ニッポン放送『オールナイトニッポン』にて8月6日（木）25時から2時間にわたって生放送でパーソナリティを担当することが決定した。

松下は2022年に初めて同番組のパーソナリティを務めて以来、およそ4年半ぶり2回目の出演となる。俳優としてはドラマ「銀河の一票」や「豊臣兄弟！」など話題作への出演が続き、アーティストとしては7月におよそ2年ぶりとなる新曲「Journey」を配信リリース。さらに来年春には3年ぶりとなる全国ホールツアーの開催も決定。プライベートでは7月に第一子が誕生したことを報告したばかりの松下。

前回の『オールナイトニッポン』出演時には、コロナ禍のタイミングでテレビに出ることが増えたため、芸能界での友達の作り方がわからないと嘆いていたが、それから4年半の月日が経ち松下の交友関係はどうなったのか、その報告にも注目だ。

また番組内では、漢字に並々ならぬ思いを寄せる松下がリスナーと一緒に漢字について考える「漢字かけこみ寺」のコーナーや、スターウォーズを愛する松下が“ジェダイマスター”に扮し、リスナーの日頃のストレスを一刀両断する「ジェダイマスター松下」のコーナーも実施する予定だ。

松下本人は「4年半も経てば、人はそれなりに成長しているはずですし、当日はしっかり仕上げて臨みますので、ぜひ楽しみに聴いていただけたら嬉しいです。僕自身も今からとても楽しみにしています！」とコメントしている。

一夜限りの特別番組『松下洸平のオールナイトニッポン』は8月6日（木）25時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。