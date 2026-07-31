日本ツアーも控えるBOYNEXTDOOR、“全席完売”の釜山公演が本日（31日）開幕！「楽しい時間を過ごしたい」 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、釜山で熱い3日間を繰り広げる。

全席完売となった公演で、さらに進化したステージを披露する。

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BOYNEXTDOORは本日（7月31日）から8月2日までの3日間、釜山・社稷（サジク）室内体育館で「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.2’ IN BUSAN」を開催し、現地のファンと会う。

釜山公演は全席完売を記録し、大きな期待を集めている。これまで数多くの舞台を経験し、“公演職人”として存在感を高めてきただけに、今回も完成度の高いパフォーマンスで会場を盛り上げる見通しだ。

BOYNEXTDOORは圧倒的なパフォーマンスに加え、さらに充実したセットリストを披露する。特に、全曲をバンドの生演奏で届け、確かな実力を証明する予定だ。

（画像提供＝KOZエンターテインメント）

今回の釜山公演は、メンバーにとって思い出深い場所で開催されるという点でも、特別な意味を持つ。

BOYNEXTDOORはコンサートを前に、「幼い頃の思い出がたくさん詰まった場所で公演できることに胸がいっぱいだ。さらに熱く楽しみたい。ONEDOOR（ファン名）と一緒に笑い、歌いながら楽しい時間を過ごしたい」と期待を示した。

なお、BOYNEXTDOORは8月21～23日の神奈川公演を皮切りに、日本ツアー「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.2’ IN JAPAN」を開催する。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

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