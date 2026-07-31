とにかくデカい！タンクトップ姿で圧巻のグラマラス体型引き立つホン・ジニョン | RBB TODAY

歌手ホン・ジニョンが、愛らしい魅力を披露した。

去る7月29日、ホン・ジニョンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】とにかくデカいホン・ジニョン

キャプションには、「楽なのが1番～＃皆今日もがんばれ」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ホン・ジニョンが美容院と思われる場所でヘアセットとメイクをしてもらった様子を捉えたものであるようだ。

（写真＝ホン・ジニョンInstagram）

写真のなかのホン・ジニョンは、グレーのタンクトップに黒色のスウェットパンツを合わせたラフな格好をしている。のびをしたり、大きく笑ったりする瞬間が自然に捉えられている。

投稿を目にしたファンからは、「美しいし可愛い」「ポニーテール本当に伝説」「どこまで可愛くなるの」といった反応が寄せられていた。

なお、ホン・ジニョンはさまざまなステージを通じて、ファンと対面している。

◇ホン・ジニョン プロフィール

1985年8月9日生まれ。2007年にガールズグループ「SWAN」のメンバーとしてデビュー。その後、“韓国の演歌”として知られるトロット歌手に転向してブレイク。美人トロット歌手の代表的な存在となり、バラエティ番組でも活躍した。2009年、アジア最大級の音楽授賞式「Mnet Asian Music Awards」（MAMA）でトロット音楽賞を受賞するなど、数々の賞も受賞している。

■【写真】ムチチッ…！“整形公言”ホン・ジニョンのバスト

■【写真】格安水着も高級ブランドに見えるホン・ジニョン

■【写真】真冬も大胆に！ホン・ジニョンのスイムウェア姿