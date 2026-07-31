「こんな体型ありえる？」日本人K-POPアイドル、“布少なめ”コーデで魅せたアニメ級スタイル | RBB TODAY

BABYMONSTERの日本人メンバー・アサが、夏らしい装いでファンを魅了した。

最近、BABYMONSTERの公式インスタグラムが更新され、複数の写真が公開された。

【写真】アサ、“布少なめ”コーデ

写真のアサは、白のオフショルダークロップドトップスにデニムのショートパンツを合わせている。引き締まったウエストやすらりと伸びる美脚が際立ち、アニメから飛び出してきたかのような抜群のスタイルで視線を奪った。

別のカットでは、淡いブルーの花柄ワンピースを身にまとい、爽やかで清楚な雰囲気を漂わせている。

この投稿を見たファンからは、「アニメキャラみたい」「かわいい」「女神」「こんな体型ありえる？」「言葉を失う」といったコメントが寄せられた。

（写真＝BABYMONSTER公式Instagram）

なお、アサが所属するBABYMONSTERは、8月1日・2日に神奈川・ぴあアリーナMMで「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN JAPAN」を開催する。

◇アサ プロフィール

2006年4月17日生まれ。東京都出身。本名は榎並杏沙（えなみあさ）。2018年に開催されたYGエンターテインメントの日本オーディションに合格し、練習生となった。デビューリアリティ番組『Last Evaluation』を経て、BABYMONSTERとして2023年11月にプレデビューし、2024年4月に正式デビューを果たした。日本人メンバーながら韓国語・英語を操り、高速ラップを得意する。K-POP第5世代を代表するビジュアルとして注目を集めたこともある。

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