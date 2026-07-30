“ブルーの瞳”に吸い込まれそう…TWS・ハンジン、爽やかなスポーティールックでイベントに出席 | RBB TODAY

TWSのハンジンが、爽やかなビジュアルで視線を奪った。

ハンジンは7月29日、ソウル・聖水洞で開催されたメイクアップブランド「JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）」のイベントに出席した。

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この日、ハンジンはスポーティーなデザインのトップスにデニムを合わせたポップな装いで会場に登場。ブルーのカラーコンタクトが透明感のある肌を引き立て、端正な顔立ちをより際立たせた。

なお、ハンジンが所属するTWSは、8月4日に日本2ndシングル『SODA SODA』をリリースする。さらに、8月28日～30日の福岡公演を皮切りに、兵庫、神奈川を巡る日本ツアー「2026 TWS TOUR ‘24/7’ IN JAPAN」も開催する。

（写真提供＝OSEN）ハンジン

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

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